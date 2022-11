Casina di Raffaello, nuove attività per bambini e un progetto in inglese

Al via la nuova programmazione autunnale di Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Dal 2 al 30 novembre, ogni sabato e domenica i bimbi dai 24 ai 36 mesi, con l’affettuosa collaborazione dei genitori, potranno esprimersi dipingendo con i particolari colori a dita e sperimentando diversi materiali per sviluppare le capacità manuali. I bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno invece a creare libretti illustrati sul mondo degli alberi oppure a costruire un piccolo plastico della propria città ideale. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno disegnare e dipingere il proprio autoritratto o divertirsi a realizzare un libro d’artista componendo con la carta un piccolo giardino portatile.

La partecipazione a ciascun laboratorio è di 7€ a bambino. La prenotazione alle attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Sabato 12 e 26 novembre tornano anche gli appuntamenti con “Let's play together!”, il progetto speciale dedicato ai bambini di 4-7 anni, con i laboratori teatrali in lingua inglese condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri, attrici ed operatrici teatrali per l’infanzia, attraverso i quali i bambini possono apprendere con semplicità la lingua straniera.

Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Da novembre, e fino a febbraio prossimo, la struttura sarà aperta con il seguente orario: da martedì a venerdì ore 10.00-15.30; sabato, domenica e festivi ore 10.00-18.00. Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

Si segnala infine che per il nuovo anno scolastico 2022/2023 le scuole (asili nido, scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) possono usufruire dello specifico programma di laboratori attivo fino al 9 giugno 2023. In base alle esigenze di ciascuna classe, i laboratori potranno svolgersi a Casina di Raffaello oppure nelle stesse scuole. Per maggiori info e richieste le scuole possono scrivere a casinadiraffaello.scuole@gmail.com.

Il calendario delle attività alla Casina di Raffaello

Per bambine/i dai 24 ai 36 mesi (accompagnati da un genitore)

Sabato alle 10.30 e domenica alle 15.30

Coloro con le dita

Liberi di sporcarsi le mani, liberi di colorare, liberi di giocare! Durante questo laboratorio i bimbi dipingeranno con dei particolari colori a dita adatti ai piccoli. Potranno sperimentare mischiando tra loro i colori e scoprire la magia dell’incontro tra i colori primari.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Sabato alle 14.30 e domenica alle 11.00

Tutti aggrovigliati

Partendo dagli insegnamenti di Maria Montessori i bambini sperimenteranno diversi materiali conosciuti e sconosciuti per sviluppare le capacità manuali e sfidarsi nelle attività della vita quotidiana.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Per bambine/i dai 3 ai 5 anni

Sabato alle 16.30 e domenica alle 12.00

Per fare un albero

Casina di Raffaello, immersa nel verde di Villa Borghese, è circondata da tanti alberi e piante diversi. Passeggiando, i bambini potranno osservare chiome vaporose, tronchi sottili e radici ingombranti da cui prendere spunto per creare in laboratorio un libretto illustrato sugli alberi e le loro parti.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini.

Sabato alle 11.00 e domenica alle 14.30

Una città in miniatura

Costruiremo un piccolo plastico della nostra città ideale a partire dal riuso di scatole e scatoline di cartone. Progetteremo con diversi materiali e tanta creatività strutture per la nostra piccola città.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini.

Per bambine/i dai 6 agli 11 anni

Sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30

Che sagoma!

In questo laboratorio, ogni bambino realizzerà il proprio autoritratto: con le tempere creerà il colore per dipingere la propria pelle; con matite, pennarelli e altri materiali disegnerà i particolari che caratterizzano la propria sagoma.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini.

Sabato alle 12.00 e domenica alle 16.30.

Un giardino da sfogliare

In questo laboratorio creeremo un libro d’artista pieghevole che racchiude un paesaggio: alberi, fiori e cespugli di carta colorata comporranno un piccolo giardino portatile, nato dalla propria fantasia.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini.

Progetto Speciale “Let's play together!”

Sabato 12 e 26 novembre. Ore 16.00

Bambini: 4-7 anni

Let’s play together è un progetto a cura della compagnia teatrale BLOOM theatre, che prevede un ciclo di laboratori teatrali in lingua inglese condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri, attrici ed operatrici teatrali per l’infanzia.

Ogni incontro, interamente condotto in lingua inglese (con le necessarie traduzioni in italiano) sviluppa un tema diverso attraverso attività di tipo teatrale (giochi teatrali, drammatizzazioni di piccole scenette, ombre cinesi, teatro dei burattini), musicale (canti e filastrocche in lingua inglese), artistico-manuale e coreografico. Attraverso queste attività teatrali, dai giochi d’insieme a quelli in coppia, dall’improvvisazione alla messa in scena, i bambini saranno protagonisti e avranno la possibilità di apprendere con semplicità la lingua straniera.

Durata: 2 ore circa. Costo: 25€ un appuntamento; 90€ tutto il ciclo. Min 8 max 18 bambini.