Casina di Raffaello, laboratori per bambini ispirati a musica, animali e al pittore Matisse

Alla Casina di Raffaello, l’arrivo del nuovo anno viene salutato con una nuova e ricca programmazione di laboratori per bambini.

Dal 14 gennaio al 26 febbraio 2023, ogni sabato e domenica, nello spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi ispirati alla Musica, agli Animali e al grande pittore francese Henri Matisse.

Gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando animali con l’argilla o colorando la musica.

Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno invece divertirsi a creare un proprio “timbro” per realizzare un memory, oppure giocare con tagli e buchi sulla carta per evocare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi. Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno cimentarsi con la stampa dei caratteri mobili e con i colori e le forme artistiche del grande pittore francese Henri Matisse.

Tornano inoltre, a grande richiesta, i due progetti speciali presentati la prima volta nelle scorse settimane: Alla scoperta delle emozioni (per bambini di 24-36 mesi) e Let’s play together! (per bambini di 4-7 anni). Il primo prevede un ciclo di incontri e attività creative e sarà condotto dalla psicologa Marta Ferranti, mentre il secondo si articola in un ciclo di laboratori teatrali in lingua inglese condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri, attrici ed operatrici teatrali per l’infanzia.

Prenotazione e prezzi

La prenotazione alle diverse attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino ad esclusione dei due progetti speciali Alla scoperta delle emozioni (15€ a bambino) e Let's play together! (25€ a bambino). Per info sui programmi dedicati alle scuole scrivere a casinadiraffaello.scuole@gmail.com.

Il calendario delle attività

Per bambine/i dai 24 ai 36 mesi (accompagnati da un genitore)

Uno zoo di argilla

Sabato 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11, 18 e 25 febbraio ore 10.30

Domenica 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio ore 15.00

Bambini e adulti si sporcheranno le mani con l'argilla e impareranno a modellare palline, sfoglie e colombini per dare vita e creare insieme i propri animali preferiti.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Coloriamo la musica

Sabato 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11, 18 e 25 febbraio ore 15.00

Domenica 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio ore 11.30

Dal jazz al rock, dalla musica classica alla musica elettronica: ritmi e strumenti musicali ispireranno movimenti e figure che prenderanno vita sulla carta a colpi di dita e di pennelli.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Per bambini dai 3 ani 5 anni

Il mio timbro

Sabato 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11, 18 e 25 febbraio ore 11.30

Domenica 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio ore 10.30

Con una gomma speciale, forbici e punteruoli, ogni bambino creerà il proprio timbro da usare insieme a tanti altri per realizzare un memory con cui giocare.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini.

Una storia con il buco

Sabato 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11, 18 e 25 febbraio ore 16.00

Domenica 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio ore 12.00

Un buco rotondo su un foglio verde può diventare con la successiva pagina azzurra un laghetto in cui far tuffare ritagli di carta a forma di pesce o in cui far veleggiare barche a vela colorate. I bambini potranno giocare a creare tagli e buchi sulla carta che evocheranno con altre pagine, tra pieni e vuoti, ambientazioni fantastiche e strambi personaggi.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini.

Per bambini dai 6 agli 11 anni

Giochiamo con Matisse

Sabato 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11, 18 e 25 febbraio ore 11.00

Domenica 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio ore 16.00

"Mentre le sue forbici correvano sul foglio, fantasticò su come deve sentirsi un uccello quando vola. E mentre ritagliava, Matisse si sentì come se anche lui stesse volando". Ispirati dal libro Il giardino di Matisse i bambini scopriranno che da un semplice ritaglio di carta bianca può nascere davvero di tutto, anche un meraviglioso giardino o una fresca piscina.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini.

Adesso si stampa!

Sabato 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11, 18 e 25 febbraio ore 12.00

Domenica 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio ore 11.00

Come funziona la stampa? Grazie a un tirabozze tipografico i bambini si divertiranno a giocare con i caratteri mobili, sperimenteranno i diversi colori e potranno comporre figure diverse da stampare e portare con sé.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini.

Progetti speciali

Alla scoperta delle emozioni (per bambini di 24-36 mesi accompagnati da un adulto)

Sabato 21 e 28 gennaio, 4 e 11 febbraio ore 11.00

Le emozioni svolgono importanti e fondamentali funzioni, poiché rappresentano delle forme comunicative che influiscono sulla relazione e permettono di esprimere bisogni e necessità. L’educazione emotiva permette al bambino di conoscere sé stesso, le proprie potenzialità e fragilità e lo guida nell’instaurare rapporti relazionali con gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto e il dialogo.

Il ciclo di incontri Alla scoperta delle emozioni, curato e condotto dalla psicologa Marta Ferranti è rivolto ai bambini divezzi (24-36 mesi) accompagnati da un adulto. Il libro I colori delle emozioni di Anna llenas sarà la guida durante i laboratori settimanali e accompagnerà i bambini alla scoperta delle emozioni principali. Pittura, manipolazione e attività creative con vari tipi di materiali aiuteranno i partecipanti ad esplorare ogni singola emozione e a cercare di trarre il massimo dall’esperienza.

Durata: 1 ora circa. Costo: 15€. Min 3, max 7 bambini + 7 adulti.

Let's play together! (per bambini di 4-7 anni)

Sabato 18 febbraio ore 15.00

Il progetto, a cura della compagnia teatrale BLOOM theatre, prevede un ciclo di laboratori teatrali in lingua inglese condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri, attrici e operatrici teatrali per l’infanzia. Ogni incontro, interamente condotto in lingua inglese (con le necessarie traduzioni in italiano) sviluppa un tema diverso attraverso attività di tipo teatrale (giochi teatrali, drammatizzazioni di piccole scenette, ombre cinesi, teatro dei burattini), musicale (canti e filastrocche in lingua inglese), artistico-manuale e coreografico. Attraverso queste attività teatrali, dai giochi d’insieme a quelli in coppia, dall’improvvisazione alla messa in scena, i bambini saranno protagonisti e avranno la possibilità di apprendere con semplicità la lingua straniera che non viene più percepita come lontana, difficile o incomprensibile, ma semplicemente come un linguaggio diverso da quello usato quotidianamente.

Durata: 90 minuti circa. Costo: 25€. Min 8 max 18 bambini.