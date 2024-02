Casina di Raffaello, laboratori per bambini per tutto il mese di marzo

Tante le novità e le sorprese in arrivo a marzo a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Grande attesa per domenica 10 marzo, quando in occasione dei festeggiamenti per il 18esimo compleanno di apertura al pubblico di Casina di Raffaello, si terrà una giornata speciale, ad ingresso libero, alla quale sono invitate le famiglie con i loro piccoli e tutti coloro, professionisti del settore e non, che hanno a cuore il tema dell’educazione come risorsa fondamentale dello sviluppo della società. Previsti dibattiti sul tema, attività laboratoriali e altre sorprese per i piccoli ospiti.

I laboratori di marzo alla Casina di Raffaello

Ma per tutto il mese, da sabato 2 marzo a domenica 7 aprile, le bambine e i bambini, dai 2 agli 11 anni, come sempre potranno divertirsi e imparare con i tanti laboratori ludico-educativi pensati per loro.

Ogni sabato e domenica gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 2 ai 4 anni non compiuti, potranno giocare insieme modellando l’argilla e trovando il posto giusto agli oggetti in base alle forme e ai colori. Anche le bambine e i bambini dai 4 ai 6 anni non compiuti potranno divertirsi a creare una città fantastica piena di colori, divertimento e allegria, oppure a trasformare un cerchio in tante altre possibili cose.

Le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno invece divertirsi a creare un ritratto con le deformazioni riflesse, sullo stile del maestro Escher, oppure a realizzare una scultura filiforme che si muove in equilibrio nel vento come l’acrobata di un circo.

La prenotazione alle attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). Il costo di ciascun laboratorio è di 8€ a bambino. Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

Si ricorda infine che per l’anno scolastico in corso 2023/2024, gli asili nido e le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, possono usufruire dello specifico programma di laboratori attivo fino al 7 giugno 2024, tutte le mattine dal martedì al venerdì. Per maggiori info e richieste le scuole possono scrivere a casinadiraffaello.scuole@gmail.com

Il calendario delle attività

PER BAMBINE/I DAI 2 AI 4 ANNI non compiuti (accompagnati da un genitore)

Le impronte sull’argilla

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 marzo e sabato 6 aprile alle ore 10.00;

Domenica 3, 10, 17, 24 marzo, lunedì 1° aprile e domenica 7 aprile alle ore 16.00

Che impronta lascia una foglia? E una pigna o una forchetta riusciamo a riconoscerle? Che cosa ci fanno venire in mente queste forme impresse nell’argilla?

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 8€ bambino + accompagnatore. Max 5 bambini + 5 accompagnatori.

Al posto giusto

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 marzo e sabato 6 aprile alle ore 14.00;

Domenica 3, 10, 17, 24 marzo, lunedì 1° aprile e domenica 7 aprile alle ore 12.00

Troviamo il posto giusto per una palla rossa, un’insalata verde, una molletta blu. Impareremo a riconoscere insieme forme e colori e mettere tutto al posto giusto!

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 8€ bambino + accompagnatore. Max 5 bambini + 5 accompagnatori.

PER BAMBINE/I DAI 4 AI 6 ANNI non compiuti

Un groviglio di strade

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 marzo e sabato 6 aprile alle ore 15.00;

Domenica 3, 10, 17, 24 marzo, lunedì 1° aprile e domenica 7 aprile alle ore 10.00

E se le strade diventassero blu, rosse, verdi e arancioni? Creeremo insieme una città fantastica piena di colori, divertimento e allegria.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 8€ bambino. Max 10 bambini.

Un tondo cos’è?

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 marzo e sabato 6 aprile alle ore 11.00;

Domenica 3, 10, 17, 24 marzo e lunedì 1° aprile e domenica 7 aprile alle ore 14.00

Che cosa può essere un cerchio? Con tanti materiali diversi trasformiamo un cerchio in frutta, giochi o animali seguendo l’esempio de “Il tondo” di Iela Mari.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 8€ bambino. Max 10 bambini.

PER BAMBINE/I DAI 6 AGLI 11 ANNI

Concavo e convesso

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 marzo e sabato 6 aprile alle ore 12.00;

Domenica 3, 10, 17, 24 marzo, lunedì 1° aprile e domenica 7 aprile alle ore 15.00

Come si trasforma un oggetto che si specchia in una palla? Seguiamo le deformazioni riflesse per creare un ritratto sullo stile del maestro Escher.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 8€ bambino. Max 12 bambini.

Sculture in equilibrio

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 marzo e sabato 6 aprile alle ore 16.00;

Domenica 3, 10, 17, 24 marzo, lunedì 1° aprile e domenica 7 aprile alle ore 11.00

Realizzeremo insieme una scultura filiforme che si muove nel vento, c

ome l’acrobata del circo. Riusciremo a farla stare in equilibrio?

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 8€ bambino. Max 12 bambini.

Orario di apertura

Dal martedì al venerdì: ore 10.00-18.00; sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiuso domenica 31 marzo (Domenica di Pasqua)

Apertura straordinaria lunedì 1° aprile (Lunedì di Pasquetta): ore 10-00-19.00