Le cascate più belle da vedere nel Lazio

Caldo asfissiante, spiagge strapiene di gente e desiderio di cercare un po' di fresco nel weekend, lontano dalla Capitale. Dove trovarlo? Non serve fare troppi chilometri, tra borghi, escursioni, passeggiate in montagna, anche il Lazio ha i suoi luoghi ameni, oasi felici da scoprire in estate.

Le cascate, ad esempio, sono tra questi. La nostra regione è ricca di riserve naturali, di passeggiate nei boschi che conducono a cascate mozzafiato. Qui si respira aria pulita, si sta al fresco per qualche ora, si possono immergere i piedi nell'acqua ghiacciata, mangiare un panino in buona compagnia, dimenticandosi, almeno per un po', dell'afa romana.

Quali sono le cascate più belle del Lazio? Eccone 5 da scoprire in estate (anche con i bambini):

Cascate di San Benedetto (Subiaco)

Li chiamano i Caraibi di Roma e non hanno tutti i torti. A un'ora dalla Capitale, infatti, si nasconde un paradiso terrestre che, forse, non tutti conoscono, ma che è una vera e propria oasi di pace da scoprire in coppia, con gli amici, con i bambini. Stiamo parlando del Laghetto di San Benedetto a Subiaco e delle sue cascate. Siamo in un'area naturale a due passi dal Monastero di Santa Scolastica, che insieme al Sacro Speco è tra le principali attrazioni del borgo in provincia di Roma. Le cascate sono immerse nella natura incontaminata dei Monti Simbruini, per raggiungerle, bisogna percorrere un sentiero nel bosco, dunque è consigliato un abbigliamento comodo e scarpe chiuse. E, dopo una breve e piacevole passeggiata immersi nella natura, ci si perde nella bellezza delle cascate e dell'acqua limpida.

Cascate di Monte Gelato (Mazzano Romano)

Sicuramente tra le cascate più conosciute del Lazio, forse le più famose della nostra regione, le Cascate di Monte Gelato si trovano nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja e regalano uno spettacolo da togliere il fiato in tutte le stagioni. Passeggiando nel bosco e seguendo un percorso alla portata di tutti, anche dei più piccoli, si raggiungono tante piccole cascate che confluiscono un un lago. Qui l'uomo ha vissuto fin dall'età preistorica, sono visibili i resti di una villa romana, un mulino ad acqua dell'800. Si tratta di un luogo magico, scelto non a caso, anche da diversi registi. Poco distante dalle Cascate di Monte Gelato, si trovano i borghi di Mazzano Romano e Calcata.

Cascata del Picchio (Nepi)

Nel viterbese, la Cascata di Picchio è un luogo da scoprire. Siamo a Nepi, non distante dal centro abitato. Per raggiungere la cascata, si parte dal Castel Sant’Elia, ma il percorso non è facilissimo da percorre e per questo è meglio svolgerlo con una guida, in un'escursione organizzata (almeno per le prime volte).

Sul sentiero, infatti, si trova natura selvaggia, diversi guadi e le indicazioni non sono molto chiare, ma una volta raggiunta la cascata, la fatica viene più che ripagata.

Cascate di Castel Giuliano (Castel Giuliano - Bracciano)

A Castel Giuliano, nel comune di Bracciano (provincia di Roma), la Cascata di Castel Giuliano domina un percorso fatto di natura rigogliosa, boscaglie e altre cascate (Cascate dell’Ospedaletto, Cascata di Braccio di Mare, Cascata dell’Arenile, Cascate di Cerveteri). Il percorso per raggiungerle è abbastanza semplice ma richiede abbigliamento e scarpe adeguate. Nei dintorni delle cascate di Castel Giuliano è possibile visitare il borgo di Bracciano e il suo lago.

Cascate di Trevi

Nel Parco Naturale dei Monti Simbruini, ecco le Cascate di Trevi. Immerse in una natura verdeggiante e rigogliosa, raggiungerle non è difficile. Il sentiero è breve, facilmente percorribile da tutti, e conduce ad un patrimonio naturale tra i più belli della nostra regione. Le cascate di Trevi si trovano in località Comuacque. Si pensa che qui furono realizzate le prime opere di captazione delle acqua dell'Aniene. Ancora sono visibili i resti dell'antico acquedotto e di una villa romana.