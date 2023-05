Casa del Cinema, al via la nuova programmazione e un omaggio speciale a Roma

Si accendono i riflettori su una "nuova" Casa del Cinema. Da venerdì 5 maggio prende il via la nuova programmazione nella struttura situata nel cuore di Villa Borghese - precisamente in Largo Marcello Mastroianni - che, dallo scorso febbraio, è gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, l’ente che organizza la Festa del Cinema.

La "nuova" Casa del Cinema

La Casa del Cinema, nata nel 2004, si estende per 2500 metri quadrati e, nel tempo, è diventata uno dei luoghi simbolo del cinema italiano nel mondo. Ad oggi la struttura è al centro di un importante restyling anche in vista dei venti anni che la struttura compirà nel 2024. In particolare, per quanto riguarda gli spazi esterni, sono state ristrutturate le facciate, risistemato il vialetto d’accesso e ripristinata l’area verde intorno all’Arena, che sarà dotata di una grande pedana in legno sulla platea. Sempre nei pressi dell’Arena, sono stati recuperati i servizi interrati che saranno messi a disposizione di tutti i visitatori di Villa Borghese.

Riguardo agli spazi interni, invece, è stato completamente rivisitato l’atrio di ingresso e ristrutturati gli spazi espositivi “Sergio Amidei” e “Cesare Zavattini”. Le sale di proiezione sono state parzialmente rinnovate. Grazie a una connettività in fibra appena installata, in tutta la struttura è ora disponibile un servizio di Wi-Fi gratuito. Grazie alla collaborazione con Zètema Progetto Cultura, la Casa del Cinema è ora più ecosostenibile: sono stati infatti predisposti interventi di efficientamento energetico per ottimizzare i consumi, con la sostituzione degli impianti di condizionamento e di tutti i corpi illuminanti. In collaborazione con APA, sarà posizionato sulla facciata un impianto di tecnologia avanzata Led mentre all’interno saranno montati tre schermi: queste soluzioni sono tutte pensate per comunicare al meglio gli eventi in programma e per diffondere informazioni culturali e istituzionali. È inoltre imminente la ristrutturazione dell’area dedicata alla caffetteria e al ristorante con una gestione che offrirà al pubblico una rinnovata offerta enogastronomica e una serie di attività collaterali pensate per tutti i fruitori della Casa del Cinema.

Il passaggio a Fondazione Cinema per Roma ha portato anche ad un cambio di logo, realizzato dalla The B. Agency e ispirato all’identità visiva della Festa del Cinema di Roma che la Fondazione organizza ogni anno, nel mese di ottobre, all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi simbolo della Capitale tra cui, appunto, la Casa del Cinema.

La nuova programmazione della Casa del Cinema

A partire dal prossimo 5 maggio, quella proposta dalla Casa del Cinema sarà una programmazione quotidiana dal lunedì alla domenica, in più, durante la stagione estiva, sarà attiva la grande arena da 300 posti e in autunno spazio agli eventi della Festa del Cinema

Dopo le giornate inaugurali (5-7 maggio) che avranno una speciale programmazione, da lunedì 8 maggio la Casa del Cinema ospiterà quotidianamente una serie di eventi realizzati dalla Fondazione Cinema per Roma: fra questi, proiezioni, rassegne, presentazioni e incontri. Dal lunedì al venerdì, saranno proiettati, presso le Sala Cinecittà e Fellini, quattro film al giorno, mentre sabato e domenica saranno sei. Il biglietto d’ingresso sarà di 5 euro con la possibilità di richiedere card sconto per tutte le tipologie di pubblico: Young, Senior, Family, Cinema Lovers e Studenti.

Dal 5 giugno al 31 agosto, la programmazione si sposterà presso il Teatro Ettore Scola: ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, la grande arena all’aperto ospiterà una proiezione a ingresso gratuito. Da settembre, la Casa del Cinema riprenderà la programmazione nelle sale interne, mentre dal 18 al 29 ottobre la struttura accoglierà una parte degli eventi della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Le rassegne alla Casa del Cinema

Si inizia subito con un ricco calendario di interessanti rassegne: “Passeggiate romane”, “Cannes Cannes” (omaggio a Claudia Cardinale) e “Carta Bianca” (omaggio a Martin Scorsese).

Venerdì 5 maggio, alle ore 19, presso la Sala Cinecittà, si terrà la diretta di “Il cinema alla radio” in programma su Rai Radio 3 con la conduzione di Steve della Casa, voce storica della trasmissione e Direttore del Torino Film Festival, insieme ad Alberto Anile, critico cinematografico e Conservatore della Cineteca Nazionale. La Casa del Cinema ospiterà eccezionalmente il primo appuntamento, dedicato a 8½ di Federico Fellini, di “Il cinema nel cinema alla Radio (conservare, restaurare, proiettare)”, l’iniziativa promossa da Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Rai Radio3 e Direzione Radio Rai che contribuisce a valorizzare il patrimonio del più importante archivio cinematografico italiano e testimonia l’impegno culturale, didattico e formativo che la Cineteca Nazionale svolge con la sua attività di preservazione e diffusione della storia del cinema italiano. Il pubblico potrà partecipare alla trasmissione ritirando il coupon distribuito presso la biglietteria della Casa del Cinema a partire da mezz’ora prima dell’inizio e fino a esaurimento posti disponibili.

Nel corso della serata, inoltre, le sale Cinecittà, Fellini e Volontè ospiteranno proiezioni di un montaggio di quindici minuti con le scene più iconiche di celebri film ambientati nella Capitale.

“La riapertura della Casa del Cinema, rinnovata per l’occasione, non poteva che cominciare da Roma - hanno affermato Paola Malanga e Gian Luca Farinelli -

Perché Roma ha con il cinema una sintonia impressionante, come se – dopo i fasti dell’antichità e la sontuosità del barocco – solo uno schermo grande potesse proiettarla nell’età contemporanea. È infatti sul grande schermo che, da oltre un secolo, questa città si ritrova, si esplora, si offre agli spettatori e si reinventa rimanendo fedele a se stessa. La filmografia della città, come il fiume che l’attraversa, pare snodarsi tra incessanti variazioni sugli stessi temi, che danno il senso del trascorrere del tempo nella costanza dei tratti distintivi. Il Senatus e il Populus, le maschere e le suburre, il Grand Tour dei monumenti e quello delle terrazze, il centro e le periferie, la Storia che attraversa le storie dei suoi abitanti: a Roma tutto torna, solo lo sguardo cambia. E spesso è lo sguardo degli 'stranieri' arrivati nella capitale - Fellini, Flaiano, Pasolini, Visconti, Sorrentino, tanto per rimanere in Italia – a coglierne la dimensione più vera e a renderla eterna".

Come Malanga e Farinelli spiegano, la collezione di film in programma, va dal cinema muto al 2022 e si limita a titoli italiani. Nei mesi a venire, altre passeggiate romane andranno ad arricchire il ritratto della città. "La prima star a varcare la soglia della nuova Casa del Cinema, nel tributo curato da Cinecittà, sarà Claudia Cardinale, che sessant’anni fa, nel mitico 1963, illuminò senza sosta gli schermi con La ragazza di Bube, 8½ e Il Gattopardo, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. A proposito di Cannes, in attesa del verdetto della giuria capitanata da Ruben Östlund, regista svedese, nei giorni cruciali del festival prende il via un appuntamento (che diventerà annuale) con le Palme d’oro e i Presidenti delle giurie che le hanno consegnate, spesso con geniale lungimiranza rispetto alle contestazioni del pubblico in sala come nel caso di La dolce vita di Federico Fellini e del Presidente Georges Simenon. Infine, in occasione di questa riapertura, un grande sogno si avvera e si chiama Martin Scorsese. La sua Carta Bianca a coppie, di cui a maggio presentiamo la prima parte, è semplicemente imperdibile. Lo splendore dei film e il gioco sottile delle combinazioni inaspettate ci restituiscono ciò che negli ultimi tempi abbiamo forse un po’ perduto: il puro piacere del cinema. A Casa sua, in sala, non a casa nostra dove è rimasto confinato troppo a lungo".

Passeggiate romane, l'Omaggio della Casa del Cinema a Roma

Dal 6 al 15 maggio in programma un omaggio speciale alla città di Roma, dal titolo “Passeggiate romane”, in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, si svolgerà per tutto il primo weekend, con una serie di proiezioni che si terranno dal mattino alla sera a ingresso gratuito, per poi proseguire nella settimana dall’8 al 15 maggio, al costo di 5 euro. Il programma ospiterà trentadue film e diciannove cortometraggi, dai primi del ‘900 a oggi, che vedranno protagonisti la Capitale, i personaggi, le storie, gli scorci che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. La rassegna sarà inaugurata, alle ore 11 di sabato 6 maggio, da “Roma Silent”, un’inedita sequenza di tre film muti: in programma, La presa di Roma di Filoteo Alberini (1905), il primo film di finzione prodotto in Italia, considerato un vero e proprio colossal per l’epoca; A Travers les ruines de la Rome antique (1911), che mostra una città fatta esclusivamente di rovine, anacronistica, immersa nel passato; Il capriccio del miliardario (1914), in cui i partecipanti, in una specie di parkour ante litteram, devono seguire il capriccio di James Rocksfeller e attraversare Roma sulla linea retta Monte Mario – Pontelungo, scavalcando tutti gli impedimenti.

Dal 29 maggio al 4 giugno in programma "Carta Bianca" omaggio a Martin Scorsese. La prima parte del programma (il cui seguito riprenderà da settembre) ospiterà cinque coppie di film: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, il maestro ha infatti abbinato un’opera che ha costituito, per il suo lavoro, una fonte d’ispirazione. Ingresso: 5 euro. “Carta Bianca” a Martin Scorsese si terrà successivamente anche al Cinema Lumière di Bologna