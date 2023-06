Casa del Cinema, l'estate nella grande arena immersa nel verde di Villa Borghese

Da lunedì 5 giugno prende il via la programmazione estiva della Casa del Cinema. Ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel Parco di Villa Borghese, ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.

Casa del Cinema, programmazione estiva 2023

Si inizia lunedì 5 giugno con uno speciale omaggio ad Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore romano scomparso lo scorso 3 maggio. Alla Casa del Cinema sarà proiettato uno dei suoi maggiori successi, Senza pelle, che gli è valso il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la miglior sceneggiatura. Il film, che ne consacrò il talento dopo l’esordio con Americano rosso, è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 1994.

Dal 6 al 30 giugno, il programma ospiterà tre rassegne per un totale di diciannove titoli: “Bianco&Noir” (6-11 giugno) presenterà al pubblico celebri classici del cinema italiano e internazionale, “On the road” seguirà le traiettorie dei più iconici viaggi sul grande schermo (12-22 giugno), “Siamo donne” (23-30 giugno) vedrà protagonisti straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili.

Nel mese di giugno sarà inoltre inaugurata la collaborazione fra la Fondazione Cinema per Roma e la Galleria Borghese: una volta al mese, la Casa del Cinema ospiterà un film dal contenuto attinente alle mostre realizzate alla Galleria Borghese oppure legato alle opere della collezione permanente. Lunedì 5 giugno alle ore 18 presso la Sala Fellini della Casa del Cinema, sarà proiettato La memoria dei fluidi – Giuseppe Penone scultore di Giampaolo Penco, in occasione della mostra “Giuseppe Penone. Gesti Universali”, a cura di Francesco Stocchi, in programma alla Galleria Borghese fino al prossimo 9 luglio. L’ingresso alla proiezione sarà gratuito previo ritiro coupon.

La programmazione all’aperto della Casa del Cinema proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto mentre fra settembre e ottobre riprenderà “Carta Bianca” a Martin Scorsese: dopo il successo dell’incontro con il regista e la proiezione dei primi dieci film della rassegna, la Casa del Cinema e la Cineteca di Bologna torneranno a proporre al pubblico un ampio programma di opere, ventidue in totale, scelte direttamente dal grande cineasta. La formula sarà quella già proposta, i film saranno presentate a coppie: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, Scorsese abbinerà un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro.

La Casa del Cinema che, da febbraio del 2023 è gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, con una rinnovata linea editoriale curata dal Presidente Gian Luca Farinelli e dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, Direttrice Generale, Francesca Via.

Le rassegna di giugno 2023

BIANCO&NOIR

6-11 giugno 2023 | Teatro all’aperto Ettore Scola | Ingresso gratuito

Il ciclo “Bianco&Noir”, composto da cinque film in programma dal 6 all’11 giugno, ospiterà classici imperdibili, come Viale del tramonto e La fiamma del peccato, entrambi firmati da Billy Wilder, e storie di perfide dark ladies, come Gilda di Charles Vidor e La signora di Shanghai di Orson Welles. Nel programma anche una delle più celebri opere del cinema italiano, Ossessione, debutto alla regia di Luchino Visconti che rilegge Il postino suona sempre due volte di Tay Garnett.

Martedì 6 giugno ore 21.30

GILDA di Charles Vidor, Stati Uniti 1946, 109’

Mercoledì 7 giugno ore 21.30

OSSESSIONE di Luchino Visconti, Italia 1943, 135’

Giovedì 8 giugno ore 21.30

DOUBLE INDEMNITY | LA FIAMMA DEL PECCATO di Billy Wilder, Stati Uniti 1950, 110’ (v.o.)

Venerdì 9 giugno ore 21.30

SUNSET BOULEVARD | VIALE DEL TRAMONTO di Billy Wilder, Stati Uniti 1950, 110’ (v.o.)

Domenica 11 giugno ore 21.30

THE LADY FROM SHANGHAI | LA SIGNORA DI SHANGHAI di Orson Welles, Stati Uniti 1948, 87’ (v.o.)

ON THE ROAD

12-22 giugno | Teatro all’aperto Ettore Scola | Ingresso gratuito

Dal 12 al 22 giugno, la rassegna “On the road”, composta da sette film, seguirà le traiettorie dei più iconici viaggi sul grande schermo. Il primo appuntamento sarà con Easy Rider di Dennis Hopper, film emblema della Nuova Hollywood anni Settanta, per proseguire con Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, che inaugurò il sodalizio tra il maestro italiano e i giovani autori della futura Nouvelle Vague. Nei successivi appuntamenti, il pubblico potrà assistere al viaggio picaresco dell’Armata Brancaleone di Mario Monicelli e a quello follemente intimista di La pazza gioia di Paolo Virzì, seguire le tracce di Jack Kerouac e della beat generation con Sulla strada di Walter Salles e riscoprire l’esordio alla regia di Rocco Papaleo con Basilicata Coast to Coast. A chiudere il programma, Thelma & Louise di Ridley Scott, il folgorante road movie tutto al femminile con Geena Davis e Susan Sarandon, premiato con l’Oscar® e il Golden Globe alla Migliore sceneggiatura.

Lunedì 12 giugno ore 21.30

EASY RIDER di Dennis Hopper, Stati Uniti 1969, 95’ | +14 (v.o.)

Martedì 13 giugno ore 21.30

VIAGGIO IN ITALIA di Roberto Rossellini, Italia 1954, 123’

Mercoledì 14 giugno ore 21.30

L’ARMATA BRANCALEONE di Mario Monicelli, Italia/Francia/Spagna 1966, 120’

Giovedì 15 giugno ore 21.30

LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì, Italia 2016, 116’

Venerdì 16 giugno ore 21.30

THELMA & LOUISE di Ridley Scott, Stati Uniti 1990, 130’ (v.o.)

Sabato 17 giugno ore 21.30

ON THE ROAD | SULLA STRADA di Walter Salles, Gran Bretagna 2012, 137’ (v.o.)

Giovedì 22 giugno ore 21.30

BASILICATA COAST TO COAST di Rocco Papaleo, Italia 2010, 105’

SIAMO DONNE

23-30 giugno | Teatro all’aperto Ettore Scola | Ingresso gratuito

Dal 23 al 30 giugno, la rassegna “Siamo donne”, composta da sette film, vedrà protagonisti straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili. Per inaugurare il ciclo sarà proiettato il film che dà il nome alla rassegna, Siamo donne, pellicola che vede avvicendarsi sullo schermo sei celebri interpreti: Alida Valli, Ingrid Bergman, Isa Miranda, Anna Magnani, Anna Amendola ed Emma Danieli. Il programma ospiterà altre eccezionali opere corali da Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli a Piccole donne di Greta Gerwig, da Le ragazze di piazza di Spagna di Luciano Emmer a 8 donne e un mistero di François Ozon. Completeranno la rassegna due film con alcune fra le maggiori attrici della storia del cinema: da una parte, Colazione da Tiffany di Blake Edwards, che dirige la grazia malinconica di Audrey Hepburn, dall’altra Il diavolo veste Prada di David Frankel dove Meryl Streep dà vita, con Anne Hathaway, a un passo a due senza esclusione di colpi.

Venerdì 23 giugno ore 21.30

SIAMO DONNE di Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa, Gianni Franciolini e Alfredo Guarini, Italia 1953, 93’

Sabato 24 giugno ore 21.30

BREAKFAST AT TIFFANY’S | COLAZIONE DA TIFFANY di Blake Edwards, Stati Uniti 1961, 115’ (v.o.)

Lunedì 26 giugno ore 21.30

LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA di Luciano Emmer, Italia 1952, 99’

Martedì 27 giugno ore 21.30

SPERIAMO CHE SIA FEMMINA di Mario Monicelli, Italia/Francia 1986, 120’

Mercoledì 28 giugno ore 21.30

8 FEMMES | 8 DONNE E UN MISTERO di François Ozon, Francia 2002, 103’ (v.o.)

Giovedì 29 giugno ore 21.30

LITTLE WOMEN | PICCOLE DONNE di Greta Gerwig, Stati Uniti 2019, 129’ (v.o.)

Venerdì 30 giugno ore 21.30

THE DEVIL WEARS PRADA | IL DIAVOLO VESTE PRADA di David Frankel, Stati Uniti 2006, 110’ (v.o.)

Come partecipare alle proiezioni estive della Casa del Cinema

Le proiezioni presso il Teatro Ettore Scola, l’arena all’aperto della Casa del Cinema, sono gratuite fino a esaurimento posti disponibili. Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate. Il programma potrebbe subire delle variazioni. La biglietteria/infopoint della Casa del Cinema sarà aperta nel mese di giugno dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 22.