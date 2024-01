Casa a Prima Vista, arrivano le nuove puntate ambientate a Roma

Casa a Prima Vista, il programma di Real Time dedicato al mondo immobiliare, sta per tornare. Dall'8 gennaio, sul canale 31, andranno in onda nuove puntate, ambientate a Roma e dintorni.

Il trio degli agenti immobiliari romani (Corrado Sassu, accompagnato dai colleghi Nadia Mayer e Blasco Pulieri) condurrà cgli spettatori in un'avventura affascinante attraverso il mercato delle case della Capitale e non solo. Vedremo ancora Corrado alle prese con l’immancabile vista sul Circeo?

Casa a Prima Vista Roma, nuove puntate

Con le nuove puntate di Casa a Prima Vista Roma, i telespettatori avranno l'opportunità di immergersi in storie coinvolgenti, scoprire segreti e consigli del settore e, soprattutto, godere dell'interazione tra i tre agenti e i loro clienti, caratterizzata da momenti di leggerezza, umorismo e genuina passione per il proprio lavoro.

"Il nostro van - ha anticipato Corrado Sassu - attraverserà il Lazio in lungo e in largo, portandovi in luoghi che vi faranno spalancare gli occhi. Parliamo di case con cifre che potrebbero far impallidire persino il Monopoly. Ma, ovviamente, non mancheranno quei momenti tipici di Casa a Prima Vista che tutti amate. Immaginate me e Nadia in un'eterna disputa: posso o non posso andare fuori zona? Questo è il dilemma. E poi con Blasco…secondo voi prenderemo in giro Nadia anche questa volta o no? Insomma, preparate i popcorn e lasciatevi coinvolgere dalle sorprese che vi riserveranno i nuovi episodi di Casa a Prima Vista Roma!".

Le nuove avventure immobiliari di Casa a Prima Vista Roma andranno in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20,20, sempre su Real Time.