Funerali di Raffaella Carrà: ecco dove e quando porgere l'ultimo saluto all'artista

Raffaella Carrà volto della televisione italiana e mondiale, è scomparsa nel pomeriggio di lunedì 5 luglio a causa di una malattia. A Roma, città di adozione dell'artista che viveva nel quartiere di Vigna Clara, si terranno i funerali.

Il programma

Lo staff di Raffella Carrà tramite un comunicato hanno spiegato come si articolerà il programma relativo al funerale della cantante.

Mercoledì 7 alle ore 16 da Via Nemea 21, partierà il corteo funebre che proseguirà all’uditorium Rai del Foro Italico (via Lauro de Bosis), Rai di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, Rai di Viale Mazzini 14, Campidoglio. In ogni tappa, il corteo si fermerà un minuto in modo che il pubblico possa salutare l’artista. Alle 18 di mercoledì aprirà la camera ardente che si protrarrà fino a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Giovedì 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì alle ore 12 invece si terrà presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Piazza del Campidoglio la funzione funebre.