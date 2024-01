Carnevale 2024 a Roma e provincia: tutti gli eventi in programma

Maschere e trucchi, tradizioni e folklore: il Carnevale è arrivato e Roma si prepara a viverlo all'insegna del colore, dell'allegria, degli eventi da non perdere in città e dintorni.

Sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà renderanno la città particolarmente vivace a partire da domenica 28 gennaio a martedì 13 febbraio, fine del Carnevale 2024. Roma scalda i motori per far vivere a grandi e bambini un Carnevale indimenticabile e anche in provincia e nel resto del Lazio ci sono degli appuntamenti da non perdere.

Carnevale 2024: tutte le date

Il Carnevale 2024 inizia ufficialmente domenica 28 gennaio, la cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si conclude il 13 febbraio, Martedì Grasso. Durerà in tutto circa due settimane. Nel dettaglio le date clou del Carnevale 2024 sono le seguenti: Giovedì grasso l'8 febbraio, Domenica di Carnevale, l'11 febbraio, Martedì Grasso, il 13 febbraio.

Eventi di Carnevale a Roma

A Roma torna il tradizionale Carnevale sul Tevere domenica 11 febbraio. L'evento sportivo-ludico-motorio fastoso vedrà maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, sup e gommoni da discesa. Il Carnevale Tiberino è organizzato dall’Associazione della Discesa Internazionale del Tevere, scopo dell’evento è quello di promuovere lo sport ed il turismo lungo il territorio del bacino del Tevere a Roma, divertendosi e favorendo il benessere psico-fisico attraverso attività outdoor per avvicinare al fiume la comunità dei cittadini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

All'Auditorium Parco della Musica torna la Tarantella del Carnevale. Appuntamento domenica 11 febbraio per immergersi in una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle un grande concerto alle ore 11 in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium. Protagoniste di questa ottava edizione saranno alcuni gruppi tradizionali di Maschere Giganti, provenienti da varie regioni. Con le loro proporzioni gigantesche, che possono raggiungere anche i tre metri di altezza, le Maschere giganti dalle sembianze umane e animali, costruite con cartapesta e altri materiali “poveri”, continuano ancora a caratterizzare molti antichi Carnevali tradizionali, in particolare in alcune aree laziali, campane, abruzzesi e calabresi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al teatro per i più piccoli, con "La vera storia di Tristobaldo Burbero". L'appuntamento è per sabato 3 fennraio, al Teatro Anfitrione, in zona Aventino, per lasciarsi coinvolgere nella storia di un avaro signore privo di sentimenti. Grazie all’aiuto di simpatici spiritelli si renderà conto di aver sbagliato e diventerà virtuoso e generoso.Il bambino spettatore sarà parte attiva della storia e verrà coinvolto con tanto divertimento nel gioco meraviglioso che è il teatro. Lo spettacolo è consigliato dai 2 agli 11 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Cinecittà World sarà il primo Carnevale: dal 3 al 25 febbraio, per la prima volta nel Parco divertimenti del Cinema e della Tv, arriveranno maschere, parate, carri, concorsi di costumi, spettacoli e tanto divertimento. La via di ingresso al parco, in modalità “Carnival Street”, ospiterà ogni ora la Parata dei carri del cinema, con Big Foot, Maxi Chopper, sfrontate Limousine, Auto della Polizia made in USA, Auto e Robot Transformer, Personaggi e Supereroi, nonché la Parata tradizionale dei Carri tipici di Carnevale, in collaborazione con il Carnevale di Fano. Guest star e Madrina del Carnevale sarà Carmen Russo, protagonista tutti i giorni sui carri e sul palco con lo spettacolo Carmen Live, accompagnata da 8 ballerini, show che ripercorre le più belle canzoni Italiane, con un omaggio a Raffaella Carrà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Carnevale di Frascati

Punta di diamante del Carnevale in provincia di Roma è, senza dubbio, il Carnevale Frascatano che vanta una lunghissima tradizione e che torna, anche nel 2024, con un programma ricco realizzato dall'associazione ArtePassione. Si parte domenica 28 gennaio con la tradizionale consegna delle chiavi della città, dalle autorità comunali a “Re Pupone” il re del Carnevale di Frascati, si va avanti fino al 13 febbraio con iniziative e appuntamenti per tutti. Novità del Carnevale di Frascati 2024, però, è il concorso per il miglior gruppo mascherato. Il primo classificato vincerà un premio di 1000 euro. Non mancheranno stand gastronomici sulla Passeggiata Belvedere e la grande ruota panoramica, per avere una visuale davvero speciale su Roma e sui Castelli Romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il primo Carnevale di Maccarese

Tra gli appuntamenti in programma nel Carnevale di Fiumicino, domenica 28 gennaio arriva la prima edizione del Carnevale di Maccarese. La manifestazione si svolgerà tra via Giovanna Reggiani e via Castel San Giorgio, a partire dalle 14.30. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione "Tradizioni Future" in collaborazione con gli agricoltori della località. Ci sarà una parata di carri allegorici, trampolieri, majorettes, non mancheranno gli "Sbandieratori di Vignanello" e, ancora, spettacoli di magia, street band, animazione per bambini e moto d'epoca. Saranno premiati i primi tre carri classificati e la miglior maschera.

Il Carnevale a Mare di Fiumicino

Domenica 11 febbraio, invece, entrerà in scena la 34esima edizione del "Carnevale a Mare", la maschera carnevalesca ufficiale di Fiumicino, organizzata nel Borgo Valadier, lungo il porto canale di Fiumicino, a cura della Pro Loco. La festa si svolgerà nel centro storico con gruppi mascherati e carri accompagnati da musica ed animazione. Previsto anche un mercatino artigianale dalle ore 10 alle 18 in via Torre Clementina, nel tratto compreso tra palazzo Noccioli e via Orbetello, in collaborazioni con associazioni del territorio, un carro a tema con elementi che riguardano la sicurezza stradale.

Il Carnevale di Ronciglione

Usciamo dai confini di Roma e anche della sua provincia, perché c'è un Carnevale che più di ogni altro è protagonista nel Lazio, un Carnevale che mette in viaggio molti romani, ogni anno, perché perderlo è un vero peccato. Stiamo parlando del Carnevale di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Per quasi un mese la cittadina in provincia di Viterbo si trasforma nella città del divertimento tra sfilate, corsi di gala, maschere, artisti di strada e appuntamenti gastronomici. Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante e affascinante all’insegna del divertimento. Il sipario sul Carnevale di Ronciglione si apre il 28 gennaio e si va avanti fino a martedì grasso, il 13 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ronciglione è solo uno dei numerosi borghi della nostra regione in cui il Carnevale ha un'importanza particolare, da Civita Castellana a Poggio Mirteto, scopri qui tutti i borghi del Carnevale nel Lazio.