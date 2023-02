Carnevale a Roma e provincia: tutti gli eventi in programma

Il Carnevale 2023 è alle porte, quest'anno si torna a festeggiare senza restrizioni, sarà dunque un Carnevale a pieno regime. Sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà.

Roma scalda i motori per far vivere a grandi e bambini un Carnevale indimenticabile. E anche in provincia di Roma e nel resto del Lazio ci sono degli appuntamenti da non perdere.

Carnevale 2023: tutte le date

Il Carnevale 2023 inizierà ufficialmente domenica 5 febbraio, la cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 21 febbraio. Giovedì 16 febbraio sarà Giovedì grasso, il 19 febbraio sarà la domenica di Carnevale, infine il 21 febbraio si festeggerà Martedì Grasso.

Ecco i principali eventi di Carnevale da non perdere a Roma e dintorni (eventi in continuo aggiornamento):

Il Carnevale sul Tevere

Torna il Carnevale lungo il Tevere domenica 19 febbraio, con premi alle migliori maschere. In canoa, a piedi ed in bici. Il Carnevale Tiberinoè l'evento fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, SUP e gommoni da Discesa. Scopo dell’evento, di carattere ludico-motorio, è quello di promuovere, divertendosi e favorendo il benessere psico-fisico, il territorio del bacino del Tevere a Roma per avvicinare al fiume la comunità dei cittadini anche al fine di aumentare la consapevolezza dell’importanza della qualità dell’ambiente fluviale e delle sue acque, anche in ambito urbano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Pincio, "I Kigurumi"

Che Carnevale sarebbe senza mascherare i bambini (e magari anche i grandi) e andare al Pincio? I Pattinatori del Pincio danno appuntamento a tutti, bambini, ragazzi e senior per festeggiare il Carnevale. "Pinciaroli...tutti pronti? Quest'anno saremo tutti Kigurumi!" si legge su Facebook. "Scaldate le rotelle - aggiungono - ci si ritrova tutti a Piazzale dei Martiri 1, (ponte del Pincio) ore 14 per le consuete foto di rito e poi via per un allegro giro domenicale. Sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli e tutto ciò che ci possa far divertire". La pattinata sarà simile a quella organizzata per Natale, dunque ideale anche per principianti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Tarantella del Carnevale

Torna la Tarantella del Carnevale: una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle un grande concerto alle ore 11 in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium. In questa settima edizione saranno protagoniste le maschere zoomorfe tradizionali, una modalità di rappresentazione carnascialesca ancora largamente diffusa in molte zone del nostro Paese, in particolare nelle aree alpine e appenniniche dove permangono attività economiche legate alla pastorizia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Frascati 2023

Torna, dopo due anni di stop, il Carnevale di Frascati. L'edizione 2023 si svolgerà dal 5 al 26 febbraio con un ricco calendario di eventi, incontri e sfilate. Il Carnevale a Frascati è uno dei più sentiti nei pressi di Roma. La cittadina dei Castelli Romani ogni anno si colora di maschere, sfilate, eventi e folklore, con protagonisti assoluti - come ad ogni edizione che si rispetti - i Pulcinella. Il Carnevale frascatano - tra i più famosi del Lazio - si chiude, come tradizione vuole, con il rogo dell'enorme pupazzo di Pulcinella e con il corteo funebre che segna simbolicamente il passaggio alla Quaresima. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Sabor Brasil", Festa di Carnevale brasiliana

Il Carnevale brasiliano firmato Sabor do Brasil arriva a Roma, nel quartiere Pigneto in una location esclusiva per far vivere a grandi e piccini il fascino e la magia del Carnevale più famoso del mondo. Ci sarà la cucina brasiliana dello chef Paulo Aires del ristorante Reserva Restaurante y Cocteles (@reservaroma), i drink brasiliani a cura di Snodo Mandrione e un fitto programma di spettacoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Castello di Santa Severa

Tutti in maschera per Vivi i Parchi del Lazio: Carnevale al Castello di Santa Severa. Sabato 18 e domenica 19 febbraio tutto il borgo sarà animato con laboratori, degustazioni e attività nella natura con Archeotrekking e e-bike trekking. Si potranno gustare i dolci tipici del carnevale, frappe, castagnole e prodotti di Natura in campo, con degustazioni e vendita dei prodotti delle riserve naturali, oltre a tante attività da fare in famiglia all’interno del borgo, saranno presenti due postazioni interattive per piccoli scienziati amanti degli animali, una caccia al tesoro per tutta la famiglia e il truccabimbi per trasformarsi nel proprio animale preferito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Laghetto dell'Eur

Sabato 18 e domenica 19 febbraio arriva il Carnevale al Laghetto dell'Eur. Tutti i bambini potranno andare al laghetto mascherati e farsi truccare dallo staff del truccabimbi, per poi divertirsi con altri bambini sul battello di Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione 2023

Dal 29 gennaio al 21 febbraio, il Carnevale di Ronciglione si prepara ad accogliere i suoi visitatori con una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori e capace di attirare pubblico da tutta la penisola, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. È lo storico Carnevale di Ronciglione le cui radici si riscontrano nel periodo farnesiano (1537-1649), quando nel cuore della Tuscia si svolgevano le Pubbliche Allegrezze, corse di cavalli senza fantino note come corse dei Barberi e affiliabili con il carnevale romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al castello di Bracciano

Domenica 19 febbraio al Castello di Bracciano è in programma un bellissimo evento per bambini e famiglie. A grande richiesta “Il re del lago e la principessa Artemisia” liberamente ispirato ad un’antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo magico castello. Questo antico racconto si perde nella notte dei tempi , un modo originale per far scoprire ai bambini le bellezze del territorio laziale da un punto di vista storico e culturale, attraverso l’affascinante mondo delle storie e della narrazione. Un momento di grande emozione in cui tutti entreranno a far parte di questa leggendaria vicenda che si svolgerà in una location molto suggestiva, nel castello di Bracciano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale dei colori a Castelnuovo di Porto

Domenica 19 febbraio tornerà il Carnevale anche a Castelnuovo di Porto. L'evento avrà inizio nel primo pomeriggio con appuntamento per la predisposizione dei vari gruppi presso il piazzale del cimitero. Da lì il corteo sarà aperto e la sfilata in maschera sarà annunciata della banda musicale di Castelnuovo di Porto. La sfilata interesserà tutta via Roma che per l'occasione verrà chiusa al traffico. utti poi confluiranno in Piazza Vittori Veneto dove ci sarà un bellissimo spettacolo offerto dai ragazzi della scuola di ballo poi si continuerà con musica e tanta allegria. Tutto ciò sarà arricchito anche dalla presenza di stand enogastronomici con le specialità tipiche del carnevale per addolcire la festa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale Viterbese 2023

Il Carnevale Viterbese è giunto alla quinta edizione. Le strade e le piazze di Viterbo tornano, dunque,a riempirsi, da sabato 18 a martedì 21 febbraio. La novità di quest'anno sta nel percorso: la partenza dei carri allegorici e i tantissimi gruppi mascherati sarà, infatti, da Piazza San Sisto (Porta Romana) e da lì il lungo corteo proseguirà su via Garibaldi, Piazza Fontana Grande, via Cavour, Piazza del Plebiscito per passare poi sotto l'arco che accede a via Ascenzi e fare l'ultima tirata su via Marconi con gran finale in Piazza Verdi, dove, come da tradizione, troveremo un palco che con musica e intrattenimento ci farà cantare e ballare fino alla sera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Aprilia 2023

Torna il Carnevale ad Aprilia. L’edizione di quest’anno vedrà impegnate, come da tradizione, dal 16 al 21 di febbraio le botteghe dei carristi con 6 carri allegorici, i gruppi mascherati e gli studenti degli istituti scolastici della città. Le scuole apriranno i festeggiamenti con la sfilata di giovedì 16. I carri allegorici sfileranno sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio. Sabato 18 febbraio, al termine della consueta sfilata, i carri allegorici stazioneranno in piazza Roma per tutta la notte dando vita ad una vera e propria mostra d’arte sotto le stelle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vitinia in maschera

Il 18 febbraio 2023 il Carnevale arriva a Vitinia. L’evento sarà caratterizzato da due momenti distinti, la mattina, presso Via Sarsina 42, avrà luogo l’animazione per adulti e bambini a cura del Comitato di Quartiere, con giochi coinvolgenti, balli di gruppo, baby dance e l’esibizione delle “Tartarughe Sprint”, con balli di can can. Il pomeriggio, per le strade di Vitinia, si sfilerà a ritmo di “Murga” e acorollario della sfilata sarà premiato il gruppo mascherato più originale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "A carnevale ogni eroe supervale"

Sabato 4 febbraio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "A Carnevale ogni eroe supervale" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Angelica Pula e Valentina Pecchiela. Si avvicina la festa più spassosa dell'anno, riusciranno le sorelle Graziani a trovare il costume adatto? Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]