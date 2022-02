Carnevale a Roma e provincia: tutti gli eventi in programma

Il Carnevale 2022 entra nel vivo. A Roma e dintorni, seppur in maniera ridotta e nel rispetto di tutte le limitazioni, fervono i preparativi per allestire carri, eventi colorati, vivaci, eclatanti, sbalorditivi. Sono diversi i quartieri capitolini in cui non mancheranno gli appuntamenti, le sfilate, le feste pronte a coinvolgere grandi e piccini.

Carnevale 2020: tutte le date

"Ma quando inizia il Carnevale quest'anno?". La domanda, ricorre puntuale ogni anno verso la metà di febbraio, tra mamme, papà, amici che hanno voglia di organizzare qualcosa di speciale, rigorosamente in maschera. Il Carnevale 2022 è iniziato ufficialmente domenica 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino e proseguirà per tutto il mese fino a domenica 1 marzo.

Nel dettaglio, dunque, le date principali del Carnevale alle porte saranno: giovedì 24 febbraio (Giovedì Grasso), domenica 27 febbraio (domenica di Carnevale) e martedì 1 marzo (Martedì Grasso).

Ecco i principali eventi di Carnevale da non perdere a Roma e dintorni (eventi in continuo aggiornamento):

Carnevale tiberino in canoa e in bicicletta

Il 27 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale tiberino: si scenderà, in maschera, in fiume e lungo le sponde tra Scalo de Pinedo e Castel Sant’Angelo. Scopo dell’evento, di carattere ludico-sportivo, è quello di promuovere, divertendosi, il territorio del bacino del Tevere a Roma per avvicinare al fiume la comunità dei cittadini anche al fine di aumentare la consapevolezza dell’importanza della qualità dell’ambiente fluviale e delle sue acque, anche in ambito urbano. L’evento in acqua è accompagnato da guide qualificate per le discese fluviali. Il tratto è lungo circa 6 km e sono previste un massimo di 40 imbarcazioni, con obbligo di salvagente. Il giro in bici prevede un anello che percorrerà entrambe le sponde e sarà lungo circa 10 km. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Pincio

Che Carnevale sarebbe senza mascherare i bambini (e magari anche i grandi) e andare al Pincio? Non solo: in occasione del Carnevale, domenica 27 febbraio, i Pattinatori del Pincio organizzano una pattinata in maschera, con trombette, coriandoli e tutto ciò che fa divertire. Appuntamento alle 14 in piazzale Flaminio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata alla scoperta del Carnevale, origini e feste

L'associazione culturale MiraMuseo organizza sabato 19 febbraio una passeggiata di Carnevale nel centro di Roma per rivivere gli antichi splendori e le origini. Un tour per vivere un po' di atmosfera "goduriosa" tra le vie che nel passato erano adibite ai divertimenti pubblici e facendo scoprire quali erano i modi per festeggiare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale de Sanba, la manifestazione a San Basilio

Il 26 febbraio dalle 10 alle 14 si terrà il quinto Carnevale de Sanba grazie al contributo delle numerose realtà sociali e culturali che lavorano sul territorio del quartiere di San Basilio. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di coinvolgere la partecipazione della cittadinanza attraverso la conoscenza di un quartiere che non è solo luogo di difficoltà e di emarginazione ma anche uno spazio dove la comunità è proattiva nel costruire un miglioramento del luogo dove vive. Quest’anno l’evento sarà gemellato con il 40esimo corteo del Carnevale di Scampia. Il tema è “L’Amore tra Resistenza e Rinascita”, per commemorare i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, nel municipio che accoglie la prima casa romana in cui visse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Carnevale dei bambini all'Oasi Park

Il Carnevale dei bambini arriva all'Oasi Park fino al 1 marzo. Quattro giornate ricche di spettacoli, animazione , maschere, sfilate, circo e tanta fantasia. Il Carnevale dell'Oasi Park è gemellato con lo storico Carnevale di Fano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Non mancano, inoltre, gli eventi di Carnevale nei dintorni di Roma, eccone alcuni:

Carnevale al Castello di Santa Severa

Tutti in maschera per il Carnevale al Castello di Santa Severa: sabato 26 e domenica 27 febbraio, dalle 11.30 alle 17, tutto il borgo sarà animato con attrazioni per bambini e bambine, truccabimbi, laboratori, archeotrekking e degustazioni. I bambini e le bambine nel fine settimana potranno gustare i dolci tipici del carnevale, si potranno truccare come i loro personaggi preferiti e scattare tante foto con le sagome di principi e principesse presenti all’interno del borgo. Inoltre tra le stanze della misteriosa fortezza e gli spazi dei suoi grandi cortili, tante allegre mascherine saranno pronte a far trasformare i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

XXII Trofeo di Carnevale a Fregene

Il Club Motori d'altri tempi organizza, domenica 27 febbraio, la XXII edizione del Trofeo di Carnevale nella Città di Fregene. La manifestazione di auto d'epoca animerà il litorale a partire dalle 10 con la partenza della prima vettura lungo il circuito cittadino per le strade di Fregene e Maccarese e svolgimento delle prove speciali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale Apriliano

Prenderà via domenica prossima, 20 febbraio 2022, l’edizione 2022 del Carnevale apriliano. L’evento presenta diverse novità rispetto all’edizione dello scorso anno, pur nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid19. Due sono gli appuntamenti salienti, organizzati dalla Pro Loco di Aprilia anche grazie al contributo dell’ABCA e dell’Associazione Lo Scrigno: il primo è la mostra del Carnevale Apriliano nei locali del palazzo municipale di piazza Roma. La seconda, invece, riguarda l'esposizione statica dei Carri Allegorici, a partire da sabato 26 febbraio. Domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo sono in programma anche una piccola sfilata e degli intrattenimenti per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Infine è usanza, per tutto il periodo di Carnevale, che i parchi e le ville della Capitale si riempiano di bambini mascherati, di coriandoli e stelle filanti colorati. Anche non potendo partecipare agli appuntamenti sopra suggeriti, dunque, non mancherà occasione di festeggiare il Carnevale 2022 con i bambini nel verde.