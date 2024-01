Indirizzo non disponibile

Torna, anche nel 2024, l'iniziativa "Carnevale...a regola d’arte!" nei Musei Civici di Roma. Numerose le attività in programma nei musei di Roma Capitale, pensate per grandi e piccoli, dal 10 al 13 febbraio per festeggiare insieme il Carnevale.

Al Museo di scultura antica Giovanni Barracco ci si inoltra alla scoperta dei misteriosi geroglifici egiziani e delle maschere antiche; al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina i più piccoli sono accompagnati a rivivere le vicende e i personaggi del Risorgimento italiano.

Al Museo civico di Zoologia si possono ammirare le mille strategie evolutive messe in campo dagli animali per la sopravvivenza; al Museo delle Mura sono di scena i vestiti degli antichi monaci e legionari romani; al Museo di Casal de’ Pazzi attività laboratoriali a tema preistorico permettono di ottenere un vero “passaporto pleistocenico”.

Al Museo di Roma in Trastevere si approfondisce la figura poco nota di Trilussa burattinaio e al Museo di Roma a Palazzo Braschi una passeggiata è dedicata alle famiglie alla scoperta del Carnevale romano: i piccoli visitatori mascherati sono i benvenuti e, insieme ai grandi, saranno invitati a “mettersi nei panni” dei protagonisti di una festa regale.

Le attività sono gratuite con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente; l'ingresso è gratuito ai possessori della MIC card (gratuito per tutti nei musei gratuiti).