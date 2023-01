Carnevale 2023: quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2023 è alle porte e quest'anno si torna a festeggiare a pieno regime. Nessuna limitazione, solo tanta voglia di divertirsi e di riportare in vita antiche tradizioni.

Tanti borghi del Lazio sono al lavoro per presentare i loro carri, le loro sfilate allegoriche. I bambini aspettano questa festa per mascherarsi, per tirarsi coriandoli, per calarsi nei panni dei loro personaggi preferiti. Ma quando inizia il Carnevale 2023? Quando saranno Giovedì e Martedì grasso?

Quando è Carnevale 2023

Il Carnevale 2023 inizierà ufficialmente domenica 5 febbraio, la cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 21 febbraio, Martedì Grasso.

Vediamo nel dettaglio quali sono le date principali del Carnevale 2023:

domenica 5 febbraio: inizio del Carnevale

giovedì 16 febbraio: Giovedì grasso

domenica 19 febbraio: domenica di Carnevale

martedì 21 febbraio: Martedì Grasso

Il 22 febbraio sarà invece il mercoledì delle Ceneri, che darà inizio alla Quaresima, tempo che ci accompagnerà fino al giorno di Pasqua che quest'anno cadrà il 9 aprile.