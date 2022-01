Carnevale 2022: quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2022 è alle porte. Sfilate in maschera e carri allegorici anche per quest'anno saranno notevolmente ridimensionati, ma non mancherà occasione di mascherarsi, di tirare qualche coriandolo all'aria aperta, di mangiare frappe e castagnole in buona compagnia.

I bambini aspettano questa festa, sinonimo di allegria, di ilarità che in questo periodo non guastano. Vediamo dunque quando inizierà il Carnevale quest'anno e quando si festeggeranno il Giovedì e il Martedì grasso.

Quando è Carnevale 2022

Il Carnevale 2022 inizia ufficialmente domenica 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino e proseguirà per tutto il mese fino a domenica 1 marzo.

Nel dettaglio, dunque, le date principali del Carnevale alle porte saranno: giovedì 24 febbraio (Giovedì Grasso), domenica 27 febbraio (domenica di Carnevale) e martedì 1 marzo (Martedì Grasso).

Il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizierà nella tradizione cristiana il tempo di Quaresima che porterà fino a Pasqua, domenica 17 aprile.