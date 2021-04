Carlo Verdone svela l'aneddoto a Che tempo che fa: "Aldo Fabrizi? Era geloso della Sora Lella"

Nella puntata di domenica 18 aprile, Carlo Verdone è stato ospite, in collegamento da casa, di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L'attore, oltre a parlare del suo libro "La carezza della memoria" e di quel tavolo di famiglia a lui tanto caro, ha ricordato la Sora Lella e Aldo Fabrizi, raccontando un simpatico aneddoto.

"Sora Lella è stato un personaggio che resterà sempre nel mito", ha esordito Verdone, sottolineando come siano bastati due film a renderla nota a tutti e ricordata, dalle nuove generazioni, anche più del fratello Aldo Fabrizi. "Sono bastati due film con me, in cui ha interpretato veramente se stessa, perché in tutti nascesse il desiderio di avere una nonna come lei".

Bonacciona, matrona, figlia di una Roma che non c'è più, sottolinea ancora Carlo Verdone a Che tempo che fa.

Poi l'attore e regista romano ha raccontato di quando un giorno, andando a fare un saluto alla Sora Lella le chiese: "Sora Lè, ma cosa dice vostro fratello di voi?". Le dava del voi, sottolinea a Fazio. Lei rispose: "Mah, che deve dì, nun dice niente". "Ma niente niente, manco na telefonata?, fu la replica di Verdone, stupito del fatto che Aldo Fabrizi non le avesse detto nulla dopo la vittoria di un David e di un Nastro d'argento.

Poi un giorno dell'87 l'incontro per caso con Aldo Fabrizi: "Sento una pacca fortissima sulla spalla - racconta Verdone a Fazio - e me fa 'Tu sei Verdone, ma che ce trovi in mia sorella?'. E' bravissima attrice, una bravissima caratterista, gli dico io. 'Na caratterista? Ma quella è bona solo a fa da mangià, damme retta. Tu hai combinato un casino, lo sai?', risponde Fabrizi.

"Era geloso, era geloso della sorella", svela sorridendo Carlo Verdone a Che tempo che fa.