Carlo Verdone e il pensiero per la Sora Lella: "Aiutaci a ritrovare la risata liberatoria"

"Perché tutti amano questa donna? Perché è la nonna che tutti avrebbero voluto avere". Così inizia il post che Carlo Verdone ha dedicato su Facebook alla Sora Lella.

"Figlia di altri tempi, in bianco e nero. Anni poveri, la guerra, un banco di verdure a Campo de' Fiori, pochi spicci a fine giornata, fatica, pensieri. Ma sempre il sorriso sornione e la battuta romana tagliente, buttata quasi via. Lo sguardo di chi ha visto il brutto e il bello, di chi capito al volo chi sei: un miserabile, un cialtrone, un presuntuoso o una brava persona. Cara dolce matrona romana, saggia, premurosa, generosa, scoglionata, aiutaci a ritrovare la risata liberatoria, l' ironia, la saggezza nella vita. La sopportazione nelle fatiche. Cara dolce Lella, figlia di altri tempi che non torneranno mai più". Firmato "Carlo Verdone".

Un pensiero scritto al volo guardando una foto, ha specificato Carlo Verdone sui suoi profili Facebook e Instagram, incontrando immediatamente il consenso dei followers: "Pensiero bellissimo per una donna unica e inimitabile. Oggi non trovo più quel sorriso cosi esplosivo e contagioso", scrive qualcuno. "La Sora Lella...immortale per noi romani", aggiunge un altro. "Vie'qua Mimme'...vie' da nonna tua!", scrive un altro utente ed è una raffica di commenti di affetto verso un personaggio che manca molto, non solo a Carlo Verdone.