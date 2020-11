La tv omaggia Verdone: gli speciali Rai, Mediaset e Sky per i 70 anni dell'attore

Oggi, 17 novembre, Carlo Verdone compie 70 anni. Un compleanno importante che viene festeggiato anche in tv, attraverso degli speciali in programma sui canali Rai, Mediaset e Sky.

I festeggiamenti dell'attore e regista romano che ha fatto la storia del cinema dagli anni '80 ad oggi, sono iniziati già lunedì 16 novembre e proseguiranno per tutta la settimana, in alcuni casi, anche oltre. Vediamo, nel dettaglio, a quali omaggi ha pensato la tv.

Rai omaggia Verdone su Rai Movie

Oggi, in prima serata, è Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) a festeggiare Carlo Verdone con un doppio appuntamento. Alle 21.10 “Troppo forte” un film di Carlo Verdone del 1986. Cult amatissimo, simbolo della romanità più autentica, è interpretato da Verdone, Alberto Sordi e Mario Brega, le musiche sono di Antonello Venditti e la sceneggiatura ancora dello stesso Verdone, Alberto Sordi, Rodolfo Sonego e Sergio Leone.

Oscar Pettinari è un borgataro che sogna di sfondare nel mondo del cinema d'azione, come attore o “cascatore”. Mal consigliato da un avvocato, simula un incidente per chiedere il risarcimento.

E a seguire, “Cuori nella tormenta” di Enrico Oldoini. Carlo Verdone e Lello Arena, sottufficiale di marina e cuoco di bordo amici per la pelle, s'innamorano perdutamente della bellissima Marina Suma.Che sia “cascatore” nel cinema d’azione o sott’ufficiale di marina o mille altri personaggi interpretati nella sua lunga carriera, Carlo Verdone ci regala sempre una risata, uno sguardo e un cinema che assomigliano alla vita come la migliore commedia all’italiana.

Mediaset, la rassegna "Verdone 70" su Cine34

Mediaset dedica quattro serate omaggio a Carlo Verdone su Cine34: otto imperdibili stracult, in onda in preserale e prime-time, fino a giovedì 19 novembre.

La rassegna "Verdone 70" festeggia l’artista romano e ripercorre la sua storia proponendo i primi cinque film realizzati da regista tra il 1980 e il 1984, ovvero Un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone, Borotalco, Acqua e sapone, I due carabinieri, cui si aggiungono Viaggi di nozze (del 1995) e Gallo Cedrone (del 1998). Del 1982, infine, In viaggio con papà, dove Verdone è diretto da Alberto Sordi, in una sorta di passaggio di testimone tra la leggenda del cinema italiano e il suo futuro erede professionale.

I primi omaggi sono andati in onda lunedì 16 novembre (Borotalco e Un sacco bello), si prosegue nel preserale di martedì 17 novembre con "In viaggio con papà" e in prima serata con "Bianco, Rosso e Verdone". Mercoledì 18 novembre sarà trasmesso nel preserale "I due carabinieri" e in prima serata "Acqua e sapone". Infine, giovedì 19 novembre, nel preserale "Gallo Cedrone" e in prima serata "Viaggi di nozze".

Sky, invece, in occasione dei 70 anni del popolare attore e regista romano, ha deciso di mettere a disposizione un intero canale: fino a lunedì 30 novembre è attivo "Sky Cinema Verdone", con 20 film tra quelli da lui diretti e interpretati. Un'opportunità, data allo spettatore, di poter ripercorrere, durante questo mese, la storia cinematografica di Verdone.