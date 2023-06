"Migrazione" è il nuovo album di Carl Brave: un racconto dell'amore viscerale per la sua Roma

Carl Brave presenta il suo nuovo album "Migrazione" e il nuovo singolo “Lieto Fine”. Un lavoro composto da 19 pezzi che sono 19 viaggio che raccontano il rapporto dell'artista con la sua città, un rapporto d'amore viscerale.

Il nuovo album di Carl Brave

In "Migrazione" ci sono le strade, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che solo una grande bellezza decadente come Roma può dare. Ma non solo, anche 19 esperienze sonore vissute in giro per il mondo e narrate attraverso la musica.

La tracklist completa del disco e arricchita dalla speciale collaborazione di amici e colleghi. I brani presenti in "Migrazione" sono: Biscotti, Lieto fine, Forse, Rimpianti feat. Rose Villain e Nayt, Briciole di nachos, 10, Roma è sempre la stessa feat. Mara Sattei, Lisbona feat. Bresh, Un’altra vita, Turbolenze feat. Dargen D’Amico, Kill Bill feat. Clementino, YO - YO feat. Dylan, Remember, Già lo sai, Odio feat. Jake La Furia, Tobasco feat. Noemi, Tarocchi, Scarabocchi feat. Sean Michael, Applausi.

A oltre 2 anni di distanza dall'ultimo album "Coraggio", Carl Brave riparte da sé e da casa sua, da ciò che è familiare e autentico per raccontare, con uno stile che si apre sempre di più al pop e al cantautorato, un viaggio ricco di storie: "Migrazione" è un piano sequenza sulla sua vita, con Roma sullo sfondo a fargli da scenografia.

Carl Brave a Rock in Roma 2023

Partirà il 23 giugno da Bologna il tour estivo di Carl Brave, che lo porterà nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. Il cantante sarà nella sua Roma, nel contesto di Rock in Roma 2023, il 28 luglio all'Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.