Caracalla, Drugstore, Malborghetto e Villa di Livia: le aperture speciali del 1 gennaio 2023

Immergersi nell’atmosfera sognante dell’Arco di Malborghetto, passeggiare tra i resti della Villa di Livia, scoprire il nuovo spazio museale del Drugstore Museum di Via Portuense o lasciarsi sorprendere dalla maestosità delle Terme di Caracalla. Queste le opportunità che la Soprintendenza Speciale di Roma offrirà il primo giorno del 2023 a tutti coloro che sceglieranno di iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura.

Le aperture straordinarie del 1 gennaio

Quattro siti archeologici aperti straordinariamente il 1 gennaio, in diversi quadranti della città. Lungo la Via Flaminia, a nord della Capitale, sarà possibile visitare gratuitamente l’Arco di Malborghetto e la Villa di Livia, diretti da Angelina De Laurenzi. Due luoghi che raccontano storie di grandi personaggi, tra storia e leggende. Come quella di Costantino, che proprio nei pressi di Malborghetto ebbe in sogno la visione di una croce di luce con la scritta in hoc signo vinces (con questo segno vincerai) e il giorno successivo sbaragliò le truppe di Massenzio nella grande battaglia di Ponte Milvio nel 312 dopo Cristo. E la storia di Livia Drusilla, moglie di Augusto, evocata dalle strutture antiche ancora visibili della villa, come le camere da letto, l’atrio, la zona di rappresentanza, oltre ad alcuni affreschi e mosaici che rivestivano pareti e pavimenti.

Al centro di Roma, le Terme di Caracalla, sotto la direzione di Mirella Serlorenzi: il più importante impianto termale della Roma imperiale, inaugurato nel 216 dopo Cristo, da Marco Aurelio Antonino Bassiano detto Caracalla. Un percorso di visita che si snoda tra le strutture termali del calidarium, del tepidarium e del frigidarium, i laconica, le grandi saune, gli apoditeria, gli spogliatoi e la natatio, la piscina scoperta di grandi dimensioni. Un luogo che si ammanta di un fascino tutto particolare nelle giornate invernali e dove sarà possibile ancora ammirare le quattro imponenti opere di Giuseppe Penone “Idee di Pietra” (esposizione prorogata fino al 19 marzo 2023). Infine, nel quadrante sud-ovest della Capitale, sarà possibile scoprire uno spazio eclettico e innovativo come il Drugstore Museum, con un rinnovato percorso museale, un nuovo allestimento e una mostra di arte contemporanea Virus Group. Napoli New York Corviale. Un museo di prossimità, voluto dal direttore Alessio De Cristofaro, con al centro la produzione culturale al servizio dei cittadini e allo stesso tempo capace di raccontare la storia del territorio portuense dall’antichità al medioevo.

Gli orari

ORARI ARCO DI MALBORGHETTO: dalle 9.30 alle 16.30, ultimo ingresso alle 15.30

VILLA DI LIVIA: dalle 9.30 alle 16.30, ultimo ingresso alle 15.30

TERME DI CARACALLA: dalle 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso alle 15.30

DRUGSTORE MUSEUM: dalle 10.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00

Tutte le informazioni su: www.soprintendenzaspecialeroma.it