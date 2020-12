Capodanno con Gigi Proietti, è l'omaggio di Sky per salutare il 2020: tutti i film trasmessi

Un omaggio speciale a Gigi Proietti per chiudere il 2020 ricordando il grande maestro che lo scorso 2 novembre ci ha lasciati. E' l'idea proposta di Sky, per celebrare tra risate e ricordi il Capodanno.

Il Capodanno in tv con Gigi Proietti

Su Sky Cinema Comedy andranno in onda tre film dedicati a Proietti giovedì 31 dicembre. Alle 19,15 sarà trasmesso "Il premio", commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, nella quale Proietti interpreta il ruolo di protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio Nobel per la letteratura e parte per un esilarante viaggio on the road con il figlio per andare a ritirare il premio a Stoccolma.

Seguirà, alle 21 il film cult "Febbre da cavallo", tra le pellicole più amate e viste. Un film diretto da Steno, in cui Proietti ed Enrico Montesano sono due dei tre amici che, per pagare i debiti provano a falsificare l'esito di una corsa di cavalli.

Per terminare tra le risate il 2020, poi, alle 22,40, andrà in onda "La mortadella" film diretto da Mario Monicelli, con Gigi Proietti, Sophia Loren e Danny DeVito.

I tre film saranno disponibili anche nella collezione on demand “Capodanno con Gigi Proietti”, che comprenderà anche Pinocchio di Matteo Garrone, in cui Proietti è Mangiafuoco, Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli, "Le piacevoli notti" con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida, "Non ti conosco più amore" con Monica Vitti e Johnny Dorelli, "Lo scatenato" con Vittorio Gassman e un cameo di Carmelo Bene, "Se permettete parliamo di donne" di Ettore Scola con Walter Chiari, Vittorio Gassman e Mario Brega.