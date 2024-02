Capodanno cinese, Roma festeggia "l'Anno del Drago": tutti gli appuntamenti

Da sabato 10 febbraio entra nel vivo il Capodanno lunare, la ricorrenza più importante dell'anno per la Cina e l'Estremo Oriente. Questo sarà "l'Anno del Drago".

Dopo il Coniglio d'acqua, quarto segno zodiacale cinese, protagonista nel 2023, è il tempo dell'unico animale mitologico dello zodiaco cinese, il drago appunto.

Capodanno cinese, cosa rappresenta il "Drago"

Anche a chi non è particolarmente esperto di tradizioni orientali, è noto quanto il drago rappresenti un ruolo rilevante per la cultura cinese. Animale saggio e potente, dotato di poteri magici, simbolo di coraggio e forza e anche di ambizione e successo.

Proprio il drago ha rappresentato il potere delle varie dinastie dell'impero cinese. L'anno del drago per gli orientali è un anno di prosperità, molte coppie, infatti, sperano di avere figlio proprio nel corso di questo anno.

Quando inizia e quando finisce l'anno del Drago

Il Capodanno cinese (o Capodanno lunare) avrà inizio il prossimo 10 febbraio e proseguirà fino al 25 febbraio. Il passaggio dal vecchio al nuovo anno, in Cina, corrisponde alla seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Da diversi anni ormai, anche per le numerose comunità cinesi che abitano l'Italia e Roma, questa tradizione è arrivata fino a noi.

Il Capodanno Cinese, feste e appuntamenti a Roma

Il cuore del Capodanno Cinese a Roma sarà in piazza Vittorio Emanuele. I festeggiamenti si svolgeranno, sabato 17 e domenica 18 febbraio, nei Giardini Nicola Calipari. Sarà un evento totale nell’arte, nelle tradizioni, nello spettacolo e nei sapori autentici della cucina cinese. Previsti spettacoli tradizionali e numerosi gazebo con specialità culinarie tipiche.

L'evento avrà inizio il 17 febbraio, dalle 12 alle 18. Il tema dell'evento per celebrare il Capodanno Cinese all'inizio dell'anno di drago si concentra sull'approfondimento culturale ed educativo della cultura cinese, della sua filosofia e della storia del drago come simbolo distintivo del 2024.

Il 18 febbraio segnerà l'apice di questa straordinaria celebrazione, con un programma che prenderà il via alle ore 11 in Piazza Vittorio Emanuele (all'altezza di Via Conte Verde). Si inizierà con una vivace parata di draghi e danze del leone, che attraverserà viale Manzoni e via Principe Eugenio, per concludersi alle ore 12,30 nuovamente in piazza Vittorio Emanuele II. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Capodanno cinese arriva anche al museo: sabato 10 febbraio, infatti, il Museo delle Civiltà dell'Eur propone una visita per famiglie alla Collezione di Arti e Culture Asiatiche, per celebrare il Capodanno cinese e l’avvento dell’anno del Drago. La visita approfondirà la simbologia degli animali nell’ambito della tradizione cinese e delle sue arti figurative e si concluderà con un laboratorio durante il quale saranno realizzate delle lanterne cinesi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]