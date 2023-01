Capodanno cinese, è "l'anno del Coniglio": tutte le iniziative in programma a Roma

ll 22 gennaio la Cina e l'Estremo Oriente festeggiano il Capodanno lunare, la ricorrenza tradizionale più importante dell'anno per la cultura orientale. Dopo quello della Tigre, questo sarà l'anno del Coniglio d’Acqua, il quarto segno zodiacale cinese. Un animale che nell'oroscopo cinese è considerato tranquillo, elegante e soprattutto fortunato, per questo il 2023 si prefigura come un anno sereno.

Il passaggio dal vecchio al nuovo anno, in Cina, corrisponde alla seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Da diversi anni ormai, anche per le numerose comunità cinesi che abitano l'Italia, questa tradizione è arrivata fino a noi.

Capodanno Cinese a Roma

La Capitale celebra il Capodanno Cinese, lo fa con iniziative all'insegna della cultura, della tradizione e del buon cibo. Il Capodanno lunare a Roma sarà particolarmente sentito nel quartiere di Vittorio Emanuele, dove ogni anno non mancano iniziative dedicate che fanno percepire un'atmosfera di festa suggestiva. Ma, in occasione della festività orientale, anche altri luoghi della Capitale si accenderanno di rosso per celebrare la Cina e l'Oriente tutto.

Vediamo alcuni appuntamenti da non perdere in occasione del Capodanno lunare a Roma:

"Up!", la mostra a Palazzo Merulana

Fino al 22 gennaio, a Palazzo Merulana, arriva la mostra “UP!” a cura di Liliana Liao. In occasione delle celebrazioni del Capodanno Cinese 2023, infatti, Associna (Associazione delle Seconde Generazioni Cinesi) e Guang Hua Cultures et Media hanno presentato nella Capitale una mostra collettiva di giovanissimi artisti cinesi per portare un nuovo vento in città. Sette artisti cinesi in tutto che hanno scelto di formarsi in Italia, presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma, ognuno con un linguaggio e un modo espressivo diverso, raccontano con autenticità la costante ricerca di un equilibrio organico tra Oriente (Cina) e Occidente (Italia). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cena speciale con piatti portafortuna

Per festeggiare il Capodanno Lunare, il ristorante di Jianguo Shu ha ideato un menu degustazione con piatti inediti, tutti da gustare per assicurarsi un anno pieno di fortuna e abbondanza. Si inizia con il Rou juan (involtini di maiale con spezie cinesi) e il Tangbao - "raviolo di zuppa" ripieno di maiale originario della cucina Huai Yang Cai e piatto simbolo di ricchezza.

La cena prosegue con i Baozi yi mian, gli spaghetti con abalone e il suo succo, un ingrediente prezioso da servire a ospiti illustri o da portare in tavola per occasioni speciali come il Capodanno lunare. E ancora Yu zi kao ya, sfizi di anatra arrosto alla pechinese su crostino di pane e caviale, Tang qin ya si, anatra saltata con sedano cinese e peperoni, Suan tang yu pian, merluzzo con funghi enoki con salsa di zucca e aceto piccante, Shang tang bo cai, spinaci saltati con vongole e funghi di paglia. La degustazione si conclude in dolcezza con i Tangyuan, palline di riso ripiene di crema di sesamo nero servite in brodo al profumo di fiori di prugne. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nuovo tempio cinese del gusto

Quest'anno il Capodanno lunare potrà essere celebrato anche in un nuovo tempio del gusto cinese aperto in zona piazza Bologna. Il ristorante Dao, infatti, raddoppia e apre Dao Bistrot in via Ogliastra, laddove un tempo c'era il ristorante "Il Dragone d'oro" (Piazza Bologna). Oltre al menu che strizza l'occhio anche ai più giovani, in occasione del Capodanno cinese, al termine della cena tutti i partecipanti riceveranno le “Hong Bao” buste rosse beneaugurali e verranno offerti dei bon bon di riso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tour interculturale

Sabato 21 gennaio, Viaggi Solidali invita a una passeggiata speciale, in giro per le strade dell'Esquilino, in occasione del Capodanno Cinese: si visiteranno l'erboristeria cinese, un minimarket alimentare e al mercato si parlerà della scrittura cinese, delle tradizioni e usanze legate al capodanno cinese, per conoscere al meglio le tradizioni della comunità straniera più numerosa dell'Esquilino. Per maggiori informazioni scrivere a migrantour.roma@viaggisolidali.it.