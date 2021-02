Capodanno Cinese 2021, quando si festeggia e le iniziative in programma a Roma

Il Capodanno Cinese è la festa tradizionale più importante dell'anno in Cina. Quando si festeggia, qual è l'animale protagonista nel 2021 e gli appuntamenti per celebrarlo nella Capitale

Il Capodanno Cinese, è la ricorrenza tradizionale più importante dell'anno in Cina. Un po' come le festività natalizie nella cultura occidentale, è questo l'appuntamento in cui gli orientali si riuniscono per riposarsi, passare del tempo con la propria famiglia e augurare a tutti un anno fortunato e prospero.

Da qualche anno a questa parte, anche in alcune città dell'Occidente, il Capodanno Cinese viene celebrato con iniziative speciali, organizzate dai centri di cultura orientale, dalle ambasciate, da altre associazioni. Succede anche a Roma.

Capodanno Cinese 2021, quando si festeggia, colore e animale

Dopo l'anno del topo, celebrato nel 2020, un anno difficile per la Cina e per tutto il mondo, i cinesi cercano riscatto nel Bue protagonista del Capodanno Cinese 2021. Secondo la tradizione orientale, infatti, fu Buddha a chiamare a sè tutti gli animali della terra prima della sua fine. Soltanto 12 corsero incontro al Buddha e come premio per la loro fedeltà, ogni anno un ciclo lunare ha preso il loro nome. Quello inaugurato dal Capodanno Cinese 2021, appunto, sarà l'anno del Bue.

Ma quando si celebra il Capodanno Cinese e quanto dura? A differenza della tradizione occidentale, il Capodanno non dura solo un giorno. Quest'anno avrà inizio il 12 febbraio. Le celebrazioni, però, partiranno un giorno prima, l'11 febbraio, alla Vigilia di Capodanno e proseguiranno per le due settimane successive, precisamente fino al 26 febbraio, data in cui ricorre la tradizionale Festa delle Lanterne.

In Cina, come nel resto del mondo, quest'anno non sarà possibile vivere senza restrizioni il Capodanno Cinese, non mancheranno comunque i festeggiamenti, le iniziative per celebrare l'ingresso dell'anno del bue.

Il Capodanno Cinese a Roma

Da qualche anno a questa parte il Capodanno Cinese è molto sentito anche nella Capitale. Lo scorso anno le vie del lusso nel centro di Roma furono addobbate per celebrare la ricorrenza tipica del Sol Levante. Quest'anno, con il Covid a dettare le regole, non mancheranno comunque le iniziative e i menù dedicati all'anno del bue nelle biblioteche e nei ristoranti cinesi della città.

A partire dal 10 febbraio sarà la biblioteca Nelson Mandela di Roma a celebrare il Capodanno Cinese 2021 sulle sue pagine Facebook e Instagram e su quelle Facebook e Youtube di Roma Multietnica. Incontri con proposte di lettura e attività in occasione del Capodanno Cinese, tante le bibliografie dedicate alla lingua e alla letteratura cinese, presso la biblioteca è infatti conservata una raccolta di circa 400 libri in lingua cinese e circa 100 libri di autori cinesi tradotti in italiano.



Giovedì 11 febbraio il ristorante cinese Dao di Jianguo Shu, in viale Jonio, realizza un menu degustazione dedicato al tradizionale capodanno cinese con tanti piatti portafortuna. Il 2021 è il segno del bue che in cinese si pronuncia Niù, da qui il nome dell’evento "Happy Niù Year". Un menu degustazione (al costo 30 euro) con tanti piatti benaugurali, proprio come vuole la tradizione cinese, disponibile presso il ristorante l’11 febbraio a pranzo dalle 12 alle 15 e la sera in modalità delivery e take away dalle 18 alle 21.



Anche il Dumpling Bar ha pensato di dedicare un menù speciale per 2 persone al Capodanno Cinese. L'11 febbraio ci sarà la possibilità di ordinare un antipasto a scelta, 4 ravioli a scelta, 2 primi piatti e 2 secondi piatti a scelta e il dolce al costo complessivo di 55 euro.

Piatti speciali per il Capodanno Cinese anche nel noto ristorante Hang Zhou di Sonia: ravioli di manzo al vapore, gnocchi di riso freschi con gamberi, fettuccine di riso, anatra alla pechinese e tanti altri piatti della tradizione.

I ravioli del ristorante cinese Dao