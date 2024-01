Capodanno 2024 a Cinecittà World, Cigarini: "Che si è perso Achille Lauro andando a New York"

Il forfait all'ultimo minuto di Achille Lauro non era stata di certo una buona notizia per Cinecittà World e per tutti i fan che avevano acquistato il biglietto per assistere al concerto del loro idolo, ma a poco più di 24 ore dal grande veglione del 31 dicembre, parla Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco divertimenti del cinema e della tv, che non ha dubbi: "Il Capodanno a Cinecittà World è stato un successo assoluto".

Il Capodanno a Cinecittà World (senza Achille Lauro)

La grande festa, iniziata al tramonto del 31 dicembre e andata avanti fino alle prime ore del mattino del 1 gennaio 2024, ha contato 20 mila presenze, di cui 4 mila cene. Il popolo di Cinecittà World ha ballato con Guè Pequeno, Corona e decine di DJ, ha cantato con Pago, è rimasto incantato dalle acrobazie sul ghiaccio di Christmas on Ice e ha festeggiato sino alle 6 di mattina il nuovo anno.

"Famiglie e bambini, ragazzi ed adulti insieme hanno affollato le attrazioni, gli spettacoli e riempito la Piazza del Parco per i fuochi d’artificio", ha dichiarato Cigarini, non risparmiando una frecciatina al cantante romano che ha dato il due di picche a Cinecittà World: "Ecco cosa si è perso Achille Lauro volando a New York".

Achille Lauro e la "fuga" a New York

Come vi avevamo raccontato in un precedente articolo, a ridosso dell'evento, lo stesso Lauro, sui social, aveva annunciato il "tutto cancellato". Cinecittà World aveva fatto sapere di non essere responsabile in alcun modo dell'annullamento, sottolineando che sarebbe stata una decisione univoca dell’organizzatore Luxury Events e provvedendo immediatamente a informare gli acquirenti dei biglietti, sulla possibilità di convertire gli stessi con pacchetti ingresso e cena o con il rimborso integrale.

Poi nella notte di Capodanno, un fan ha postato una foto insieme ad Achille Lauro a New York. Ormai libero da impegni il cantante avrà deciso di volare nella Grande Mela o era già tutto programmato da tempo?

Giallo o non giallo, Cinecittà World volta pagina soddisfatto per i risultati ottenuti dal Capodanno 2024 e annuncia una novità: "La stagione di Cinecittà World prosegue fino al 7 Gennaio, ma sarà solo un breve arrivederci, perché il 3 febbraio nel parco aprirà per la prima volta il Villaggio di Carnevale".

Di seguito il video di Guè Pequeno nella notte di Capodanno a Cinecittà World: