Capodanno 2023, tutti gli eventi in programma a Roma

Finalmente si torna a festeggiare il Capodanno a Roma. Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, infatti, è tanta la voglia di celebrare in grande stile l'ingresso del 2023 in famiglia, in coppia, con gli amici.

Tanti gli eventi in programma nella Capitale, dal maxi concertone di cui si parla da settimane, ai cenoni e agli spettacoli teatrali con tanto di brindisi finale. Cosa fare il 31 dicembre? Ecco il cartellone degli eventi di Capodanno 2023 a Roma. (Articolo in aggiornamento)

Maxi concerto di Capodanno ai Fori Imperiali

Roma torna a festeggiare il Capodanno con il “concertone” ai Fori Imperiali."Rome Restarts 2023" è il titolo dell'attesissimo live, promosso da Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, che vedrà alternarsi sul palco, nel suggestivo scenario Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. La radio ufficiale dell’evento sarà RDS 100% Grandi Successi. I conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro saranno i volti e le voci ufficiali del Capodanno di Roma, che andranno ad animare la serata e a presentare gli artisti che saliranno sul palco accompagnando il pubblico con un concentrato di musica live e divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno a Cinecittà World

Per Capodanno Cinecittà World mette in scena la festa più grande di Roma: 8 cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, 7 dj set, concerti, cene spettacolo e grandi artisti. Una festa per ogni tipo di ospite. Ci saranno Rocco Siffredi e Valeria Visconti a riscaldare l’atmosfera al Saloon, promettendo un Capodanno piccante con la loro Sexy Dinner. Al Teatro1 cena spettacolo di Jerry Calà. Risate assicurate e canzoni romane con l’attore Maurizio Mattioli e i suoi stornelli. In programma anche una Serata Techno/house Undermoon e DJ internazionali del calibro di DJ Rush, Dax J, Perc, Rose. Grande Festa Trap nel teatro 1 con ospiti vari tra cui: Taylor Mega, Gaia Bianchi, Max Felicitas e protagonista un grande nome della musica italiana che verrà annunciato a breve. Bambini e famiglie saranno invece protagoniste del Capodanno nella Discoteca di Cristallo, l’unica al coperto trasparente dove ballare sotto le stelle; festa spensierata animazione con il Capodanno in Piazza con il Dj Set revival anni 60/70/80/90, energia assicurata nel Capodanno Latino con i ritmi travolgente di Manolito a.k.a. La Cura. Il tutto oltre al tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio per la mezzanotte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo, Capodanno con "Ti racconto una storia"

Dopo i recenti sold out torna a grande richiesta lo spettacolo di Edoardo Leo "Ti racconto una storia" (letture serie e semiserie). L'artista romano tornerà all'Auditorium Parco della Musica di Roma la sera di S.Silvestro per festeggiare insieme il nuovo anno. Ti racconto una storia è un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, basato su appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ma...Diamoci del tu", Capodanno con Enrico Brignano

Reduce dal successo del tour estivo in tutta Italia, "Ma...diamoci del tu!", lo spettacolo di Enrico Brignano presenta lo speciale di fine anno, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Lo show si terrà sabato 31 dicembre 2022 a Roma al Palazzo dello Sport. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maurizio Battista, lo spettacolo di Capodanno

Un Capodanno speciale con Maurizio Battista all'Auditorium Conciliazione. Tre appuntamenti: sabato 31 dicembre, con mezzanotte in teatro, domenica 1 e lunedi 2 gennaio, con una nuova versione del suo spettacolo “Tutti Contro Tutti” e tanti ospiti, con l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Rapunzel al Teatro Brancaccio

Il 31 dicembre al Teatro Brancaccio, l'appuntamento è con la seconda edizione di Rapunzel. Il musical tutto italiano, scritto da un gruppo di autori diretti da Maurizio Colombi, è una versione della celebre fiaba dei fratelli Grimm che viene rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel, in protagonista principale e trasponendo tutta l’opera nel genere musical. Ad otto anni dal suo primo debutto, questo family show guarda alle nuove generazioni, le quali mai come adesso nel post Covid hanno bisogno di tornare a vivere le emozioni di un grande spettacolo dal vivo, da condividere con la proprie famiglia e gli amici. Rapunzel il musical cattura l’attenzione degli spettatori di ogni età per vivere, cantare e ridere tutti insieme. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno al Teatro Manzoni con "Diamoci del tu"

Il Capodanno al Teatro Manzoni di Roma è con Gaia de Laurentiis e Pietro Longhi. Una serata speciale, sabato 31 dicembre alle ore 23.00, con lo spettacolo "Diamoci del tu", capolavoro del drammaturgo canadese Norm Foster, per la regia di Enrico Maria Lamanna, prodotto dal Centro Teatrale Artigiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno a tutto Jazz

Il 31 dicembre si festeggia il "Capodanno a tutto jazz" al Cotton Club. Ad accompagnare verso il 2023 sarà un mostro sacro, il polistrumentista e compositore jazz Lino Patruno che, per tutta la serata, allieterà con la sua musica e i suoi strumenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con L'Orchestraccia

Sabato 31 dicembre, al Teatro Europa di Aprilia, Capodanno con l’Orchestraccia, con il nuovo sorprendente concerto-spettacolo, la “Figuraccia”, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, Fabio Censi e Bruno Iorillo. Mezzanotte in teatro con brindisi con spumante e dolci per tutti. Come in ogni occasione, l’Orchestraccia, presenterà un concerto pieno di sorprese e idee innovative contestualizzate in una storia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dosto & Yevski, Capodanno con il duo comico-musicale

Al Teatro Arcobaleno, sabato 31 dicembre, un eccezionale ritorno del celebre duo comico- musicale Dosto & Yevski. Rap-sodia è uno spettacolo travolgente, in cui musica e comicità si rincorrono grazie ad un uso virtuosistico, folle e funambolico dell’imprevedibile pianoforte di Dosto e del multiforme contrabbasso di Yevski, accanto ai numeri di straordinaria comicità del mezzosoprano Donna Olimpia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Joy Garrison Quartet

Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, sabato 31 dicembre, Capodanno con Joy Garrison Quartet. Joy Garrison americana di New York e figlia d’arte, cresce in un ambiente musicale estremamente stimolante. Arriva nella Capitale dopo aver cantato nei più importanti locali di New York. [TUTTE LE INFORMAZIONI]