“Il sorriso di Willy”, in musica un ritratto inedito e felice del ragazzo ucciso durante un brutale pestaggio

Nel videoclip appaiono per la prima volta filmati e immagini inedite del giovane Willy che viene ritratto in momenti di grande spensieratezza e di allegria in compagnia dei suoi amici e familiari. Una carrellata toccante di espressioni, che sono una tenue carezza all’anima