"Merry Cristian", il Natale delle Stereotipe su TikTok è tutto da ridere

Le avevamo lasciate a parlare di "pariola", "bora" e "radical chic", le ritroviamo ad intonare un nuovo duetto, questa volta a tema Natale. Le Stereotipe - la coppia di amiche romane che fa impazzire il web - sono tornate. Voce, chitarra e, per l'occasione, anche cappellino di Natale. Il freddo non le ferma, loro ritornano in balcone, perché è quella la loro migliore sala di registrazione.

Tutto inizia sul divano di casa, con Caterina che svela ad Ilaria che a Natale verrà anche zia Teresa, "Sì, quella coi baffi". Poi le due romane passano in balcone, e presentano il loro personalissimo jingle di Natale: "Merry Cristian", che è già un successo su TikTok.

Il Natale romano cantato dalle Stereotipe

"E' già Natale nun ce posso pensà, a tutte le cose che c'ho da fa. Mi zia sta già a casa mia che frigge pure sua cognata", cantano Ilaria e Caterina. C'è il negozio in centro che se "inizia a acchittà" a Natale appena finisce l'estate, i regali che non si ha mai tempo di fare ("poi col traffico de Roma") e alla fine ci riduce sempre al 23 dicembre, "la polizia", ah no, "so le luci della vicina, sta cretina".

Gli stereotipi del Natale delle famiglie romane ci sono tutti nella nuova canzone di Ilaria e Caterina (che avevamo intervistato qui).

La tombolata che "non poteva mancà, fai vince tu cugino e non rosicà", il Bambinello "che stamo a aspettà", Babbo Natale che sta a arrivà, "ma non lo riconosci? E' zio Brunello, ma come te conci?". E un suggeguirsi di battute, sulle note di White Christmas, tutte da ridere.

Poi, quando, finalmente, sembra che il Natale sia terminato, ecco che il peggio non è ancora passato: "Una domanda te devo fa, ma a Capodanno che pensi de fa?".

Su TikTok il video è diventato immediatamente virale, le visualizzazioni hanno superato in pochi giorni le 13 mila e i like continuano a crescere, insieme ai commenti positivi dei followers: "Merry Cristian, ve devono fa na statua.! Mitiche", scrive un utente."Io vi adoro, mi avete strappato un sorriso anche se sto passando un periodo un po' bruttino", scrive un altro. "Fantastiche! Ogni canzone un’emozione di vita reale. Brave, anzi bravissime", e ancora: "Per me è Natale se apro TikTok e trovo un vostro video".