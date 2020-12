Il Natale dei Gladiatori, la canzone natalizia di Dimensione Suono Roma

Per festeggiare con leggerezza queste strane festività, Dimensione Suono Roma presenta la sua nuova canzone "Il Natale dei Gladiatori", un brano scritto da Alberto Di Stefano, prodotto da Zava & Brini (Mauro Mandolesi e Matteo Brini) ed interpretato dai “Gladiators“, ovvero Francesca Romana D’Andrea, Geppo, Ignazio Failla, Chiara Becchimanzi, Fabrizio D’Alessio insieme a tutti i conduttori della radio.

La canzone natalizia di Dimensione Suono Roma, anche in un anno difficile come questo, regala un sorriso agli ascoltatori. "Il Natale dei Gladiatori" con ironia ed irrefrenabile energia, racconta i preparativi dei romani in attesa delle prossime festività e il traumatico passaggio dalle abitudini natalizie del passato a quelle attuali, sotto le rigide regole del DPCM.

Così la radio romana vuole arrivare a Natale nelle case dei romani, abbracciando tutti i quartieri della città, per portare serenità e buon umore, con l’immancabile allegria firmata La Sveglia e La Ritirata dei Gladiatori.

Il testo

In un anno disgraziato

Er cenone è sconsigliato…

Prima eravamo cento, mo’ si chiama è assembramento

Che ce frega, basta che se magna…

Il solito regalo di zio

I carzini me li becco sempre io…

Ma quest’anno ha cambiato, mascherine ha regalato!

Perchè lo invitiamo ancora?

Ho n’idea migliore, se lo vuoi…

Sto Natale, festeggialo con noi!

Ho n’idea migliore, dai che puoi…

Accendi la radio e passalo con noi!

Il Natale dei gladiatori

Dar Tufello a Campo de Fiori

Da Pomezia a piazza Navona

Solo Dimensione Suono Roma

So’ le 7 e sto ancora a via del Mare

Tajo a destra e arrivo fino a Trionfale

Sintonizzo i gladiatori e me faccio du’ risate

E ce manni pure n’bel vocale!

Niente mercatino dei regali

Niente panico nei centri commerciali

Me volevo fa n’bel viaggio, se ne parla forse a maggio…

Fatte er giro der palazzo!

Ho n’idea migliore, se lo vuoi…

Sto Natale, festeggialo con noi!

Ho n’idea migliore, dai che puoi…

Accendi la radio e passalo con noi!

Il Natale dei gladiatori

Montagnola, Della Vittoria

Da Tor Bella a Ponte di Nona

Gira Dimensione Suono Roma

Il Natale dei gladiatori

Dar Pigneto al Divino Amore

Settebagni, Labaro, Dragona

Suona Dimensione Suono Roma

Il Natale dei gladiatori

Dar Tufello a Campo de Fiori

Ostia Lido, piazza Navona

Solo Dimensione Suono Roma

Song credits: Alberto Di Stefano, Mauro Mandolesi, Matteo Brini, Francesca Romana D’Andrea, Simone Metalli, Ignazio Failla, Chiara Becchimanzi, Fabrizio D’Alessio

Video credits: Nicola Perilli, Gianluca Olivieri

Photo credits: Totò Calì