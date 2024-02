I cantanti di Sanremo arrivano a Roma: tutti i concerti in programma

Si è chiuso il sipario sul 74esimo Festival di Sanremo e, come avviene dopo ogni edizione della kermesse, le canzoni del Festival sono già le più cantante e le più ascoltate in radio e in streaming.

L'appuntamento, all'Ariston, è a febbraio 2025, ma intanto - nei prossimi mesi - un po' di Sanremo arriverà anche a Roma, attraverso i concerti dei protagonisti del Festival in arrivo nella Capitale.

Da Sanremo a Roma: tutte le date dei concerti

Sanremo, dunque, si sposta a Roma, nei palazzetti, nelle arene, nei luoghi simbolo della Capitale. Scopriamo quali sono gli artisti in arrivo in città.

La prima è Loredana Bertè, l'11 marzo a Palazzo Brancaccio con Manifesto Tour. Toccherà, poi, a Fred De Palma, il 19 marzo all'Orion di Ciampino. Il 20 Maninni sarà a Largo Venue, il 21 ci sarà Clara. Sarà poi la volta di Gazzelle, 3,4 e 11 aprile al Palazzo dello Sport.

Il 21 aprile ci sarà Annalisa al Palazzo dello Sport con "Tutti nel vortice palasport"

Arriviamo all'estate con Fiorella Mannoia che inaugurerà, in estate, il suo "Fiorella sinfonica - Live con orchestra": prima tappa la sua Roma. Il concerto è in programma il prossimo 3 giugno alle Terme di Caracalla.

La Sad, il trio che ha portato a Sanremo "Autodistruttivo", sarà a Rock in Roma 2024 il 19 giugno all'Ippodromo di Capannelle.

Il 20 giugno i The Kolors saranno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica con un atteso concerto evento.

Anche Geolier, secondo classificato a Sanremo 2024 con il suo brano "Io p'te tu p'me" sarà tra i protagonisti di Rock in Roma, il 28 giugno (anche lui a Capannelle).

Dargen D'Amico scavalla l'estate e arriva a Roma il 30 settembre con il suo "Dargen D'Amico - Concerto in Teatro". Appuntamento il 30 settembre in Sala Sinopoli all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Sarà poi la volta della vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango, all'Atlantico Live l'11 ottobre 2024.

Il 6 e 7 ottobre Francesco Renga e Nek si esibiranno dal vivo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in Sala Santa Cecilia, Diodato lo farà il 9 novembre. Stessa data per Il Tre che, però, sarà in concerto al Palazzo dello Sport

Emma sarà in tour al Palazzo dello Sport il 14 novembre. L'amica e collega Alessandra Amoroso sarà, anche lei nella stessa location, il 18 e 19 dicembre.

Il palazzetto in piazzale Pier Luigi Nervi sarà anche la casa del tour di Irama, che si esibirà live il 24 novembre prossimo. Il 26 novembre toccherà a Mr Rain.