L'iconico camion della Coca-Cola arriva a Roma

Domenica 10 dicembre il Coca-Cola Christmas Tour arriva a Roma. Dalle ore 10:00 alle ore 21:00, il centro commerciale Maximo (via Laurentina 865) ospita il Coca-Cola Truck 100% elettrico e si trasforma in un accogliente Coca-Cola Christmas Area, dove i visitatori possono immergersi nell’atmosfera natalizia, partecipare a iniziative solidali e a magiche attività.

All’interno della Christmas Area, infatti, è possibile partecipare a diverse attività esperienziali in pieno spirito natalizio e grazie alla Coke App accedere al quiz “Scopri il Babbo Natale che è in te”, mentre un Food Truck darà la possibilità di gustare dell’ottima pizza accompagnata da Coca-Cola e di donare a favore delle attività di Banco Alimentare. All’evento saranno presenti i volontari dell’associazione per raccogliere fondi per le proprie attività.

Anche quest’anno Coca-Cola rinnova il suo sostegno a Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà attraverso un’iniziativa che permetterà la distribuzione di generi alimentari per oltre un milione e mezzo di pasti. Questa partnership negli ultimi 7 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 14 milioni di pasti a favore della comunità.

"Con questa iniziativa vogliamo far riscoprire la gioia dei piccoli atti di solidarietà. Per questo siamo onorati di continuare a sostenere il grande lavoro che svolge Banco Alimentare, anche a livello locale, supportando i volontari della città di Roma. Un modo per tradurre in azioni concrete il desiderio di regalare un momento di gioia a chi si trova in difficoltà", ha dichiarato Cristina Camilli, direttore comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia.