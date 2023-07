Roma Showcase: la moda Made in Italy esposta a Piazza di Pietra

Fino alle 18:30 di giovedì 13 luglio sarà visitabile presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede storica della Camera di Commercio di Roma, il Roma Showcase l’esposizione collettiva delle collezioni di 18 brand indipendenti di moda Made in Italy.

L’evento promosso dalla Camera di Commercio di Roma ha l’obiettivo di promuovere giovani designer e brand indipendenti della moda italiana che producono in Italia e metterà in contatto il pubblico e gli addetti ai lavori. L’iniziativa rientra nelle attività della Camera di Commercio di Roma, di Roma Capitale e della Regione Lazio per valorizzare e promuovere la moda Made in Italy.

Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma dichiara: “La Camera di Commercio di Roma ha sempre lavorato per garantire il sostegno ai brand del nostro territorio investendo numerose risorse a tutte le iniziative sulla moda, concentrando, in particolare la nostra attenzione sui giovani talenti. L’impegno della Camera di Commercio di Roma sulla moda resta immutato, solido e costante, e questo format è la dimostrazione che non si vuole abbandonare l’eredità di quanto fatto finora, garantendo la continuità del lavoro svolto, supportando un settore che crea ricchezza e favorisce la crescita del Pil del nostro territorio e dell’intero Paese favorendo la crescita dei giovani talenti emergenti”.