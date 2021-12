Zanichelli #cambialalingua: a Roma un dizionario gigante per un secolo di cambiamenti

La lingua cambia e, in un secolo, sono tanti i vocaboli che hanno mutato il loro significato o che semplicemente ne hanno aggiunto uno a quello primario.

In occasione dell’edizione 2022 del vocabolario Zanichelli, infatti, la casa editrice ha voluto mostrare l’evoluzione di 50 lemmi attraverso un percorso scientifico di comparazione. Nasce per questo l’iniziativa #cambialalingua che, nelle piazze di Torino, Milano, Padova, Forlì, Roma e Lecce, allestirà un grande vocabolario interattivo di 4 metri per 3, con un monitor touch screen che inviterà a scoprire la storia di queste parole dall’edizione del 1922 a quella del 2022.

Per esempio, la parola “bolla” nel dizionario del 1922 è un “rigonfiamento che fa l’acqua piovendo, o bollendo, o gorgogliando”, mentre nel 2022 è, con significato figurato, una “condizione di isolamento e protezione, specialmente per contrastare un possibile contagio e in riferimento a un gruppo”: bolla di squadra, reparto bolla di un ospedale. Il termine “coppia”, invece, passa da "due cose o persone o bestie messe e considerate insieme per qualche fine" nel 1922 a "due elementi della stessa specie considerati nel loro complesso” nel 2022.

Con #cambialalingua, Zanichelli mira ad aumentare la consapevolezza tra i cittadini su come è possibile cambiare l’italiano mentre parliamo e scriviamo, poiché è proprio a causa delle nostre trascrizioni che si modificano i significati delle parole e si inventano nuovi modi di dire.

Il progetto è stato arricchito dal lavoro di Marco Balzano, che per ogni parola ha scritto un breve testo che ne riassume e interpreta la storia. Per esempio, per tornare all’esempio di “bolla”, se prima era semplicemente un “rigonfiamento” - scrive Balzano - di forma circolare e una metafora per indicare un’intenzione caduta nel vuoto (è finito tutto in una bolla di sapone), ora c’è molto di più. Chi vive isolato per lungo tempo vive in una bolla; chi perde i suoi investimenti in borsa è vittima di una bolla speculativa, espressione calcata sull’inglese South Sea Bubble, il crollo finanziario della Compagnia dei Mari del Sud nel 1720. Oppure, per tornare al termine “coppia”, Balzano spiega che per fare coppia bisogna avere qualcosa in comune. Una coppia di cavalli è tale perché appartengono alla stessa specie; ma un gallo e un cavallo possono formare una coppia in nome del loro genere, quello animale. E un uomo e un cavallo non sono forse una coppia di viventi? E si potrebbe continuare. Il vocabolario di un secolo fa specificava che si tratta di due persone di sesso diverso unite tra loro da un rapporto matrimoniale o amoroso, ma nell’edizione del 1997 cadono la distinzione fra i sessi e il riferimento al matrimonio, si parla, infatti, di due persone unite fra loro da un rapporto amoroso. Il significato che vince e supera il tempo è quello più assoluto di unione.

A Roma, l’appuntamento per scoprire un secolo di cambiamenti della lingua italiana è fissato in via Cola di Rienzo dal 9 al 15 dicembre a partire dalle ore 11, fino alle ore 20.