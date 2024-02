Leo Gassmann è Franco Califano: il film in onda su Rai 1

"Califano", il film che racconta la storia umana e artistica del cantautore romano, arriva in prima serata su Rai 1 domenica 11 febbraio. A calarsi nei panni del "Califfo" è un altro romano: Leo Gassmann, al suo debutto da attore.

Leo Gassman è Califano in tv

Il film - che è tratto dal libro "Senza manette", biografia scritta dallo stesso Franco Califano - ripercorre la storia di Franco Califano dalla Dolce Vita alla metà degli anni '80 e ha l'obiettivo di raccontare, mettendoli sullo stesso piano, l'artista Califano, l’uomo e il bambino di un tempo, in un dialogo costante tra loro.

Dopo essersi distinto nel 2023 a Sanremo con la sua "Terzo cuore", il figlio di Alessandro Gassmann debutterà in tv come attore, interpretando uno degli artisti romani più amati di sempre e incarnando due anime contrapposte: quella del ragazzo di strada "affamato di vita" e quella malinconica di chi portava con sé i graffi di un’infanzia vissuta tra collegi e affetti perduti.

Leo Gassmann omaggia Califano a Sanremo

In attesa di vedere il film in tv, Leo Gassmann ha reso omaggio al grande Califano sul palco dell'Ariston, nella seconda serata di Sanremo, cantanto "Tutto il resto è noia" e annunciando il biopic che, appunto, sarà visibile in prima serata, su Rai 1, domenica 11 febbraio, a Festival finito.