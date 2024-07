C'era una volta… a Vigna Murata: arena di cinema gratuito all'aperto a Fonte Meravigliosa

C'era una volta… a Vigna Murata: torna con una nuova edizione l'arena cinematografica gratuita delle Lanterne Magiche a Fonte Meravigliosa. Inaugurata il 30 giugno dal film "Volare" di Margherita Buy, che ha anche presentato al pubblico il suo primo film da regista, il cinema all'aperto sarà protagonista nel IX Municipio fino al 13 luglio.

L'evento, organizzato dall’Associazione Culturale Lanterne Magiche, prevede 14 serate di proiezioni, inclusa una dedicata a cortometraggi in concorso, promuovendo così la cultura cinematografica sotto il cielo delle serate romane. L'arena è stata allestita in via Andrea Meldola, nella piazza antistante il Mercato Rionale Vigna Murata, location scelta dall’intento di fornire una nuova funzione all’area rendendola luogo di aggregazione e spessore culturale.

La programmazione

Dopo la partecipazione di Margherita Buy, tra gli ospiti di rilievo ci saranno: domenica 7 luglio il regista Matteo Garrone con il suo film "Io capitano", candidato agli Oscar, mentre lunedì 8 luglio Matteo Rovere introdurrà "Veloce come il vento". Il programma include 14 serate dedicate alla cultura cinematografica, con una varietà di proiezioni che spaziano dai film d'animazione nelle loro diverse tecniche (dalla computer grafica alla tecnica mista, fino all'animazione tradizionale), ai cult intramontabili e ai film d'autore. Tra questi, una serata in collaborazione con Altems, alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari, che vedrà protagonista il film "Io, Daniel Blake" di Ken Loach. Un'altra serata sarà presentata insieme alla Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza, con la proiezione di "In the Mood for Love" di Wong Kar-wai in versione originale sottotitolata in italiano. Inoltre, saranno celebrati grandi artisti italiani, come nella serata in collaborazione con il Cinema Farnese, dedicando un tributo speciale a Marcello Mastroianni, in occasione del centenario della sua nascita, con la proiezione del film intramontabile di Ettore Scola "Una giornata particolare" il 6 luglio.

Il concorso di cortometraggi

Come nelle precedenti edizioni, non mancherà il concorso di cortometraggi, che continua ad appassionare il pubblico più fedele alla scoperta di nuovi registi emergenti. Il concorso culminerà con la consegna del premio del pubblico l'11 luglio e della “Lanterna d’Oro” al miglior corto nella serata conclusiva della manifestazione. Questo progetto è nato dall’incontro di un gruppo di giovani del quartiere Fonte Meravigliosa che, spinti dalla passione per il cinema, ha fondato Lanterne Magiche, con l’intento di educare al cinema, al suo linguaggio, alla sua capacità di raccontare la realtà e alla rilevanza che ha sul territorio, offrendo così ai cittadini l’opportunità di vivere insieme la settima arte in un'esperienza coinvolgente per la comunità locale.

“C'era una volta… a Vigna Murata sta diventando una boccata d'aria fresca per gli abitanti di questo quadrante di Roma, offrendo un’opportunità stimolante di aggregazione sociale e formazione culturale per tutte le generazioni”, ha affermato Giacomo Ciampani, Presidente dell’associazione. “Il progetto culturale, portato avanti con grande passione da questo gruppo di amici volontari, continua a crescere grazie anche al supporto di realtà come Realista Group, main sponsor dell’evento, che ha creduto in noi. Vedere il pubblico ridere, emozionarsi e seguirci a popolare le sale durante la stagione invernale è stata la migliore ricompensa per i nostri sforzi. È bello poter ripartire ora con un'edizione ancora più importante”. “Dopo un anno pieno di difficoltà, siamo entusiasti all’idea di vedere le persone riunirsi a Fonte Meravigliosa con il sorriso che una manifestazione come questa può regalare. Crediamo fermamente nell’importanza della condivisione, e questo evento contribuisce a contrastare la tendenza alla fruizione individuale e solitaria del cinema”, ha aggiunto il Vicepresidente dell’associazione, Marco Torricelli.

Il cartellone di C'era una volta… a Vigna Murata

- Domenica 30 Giugno

Presentazione della manifestazione

20.30 Margherita Buy presenta Volare (M. Buy)

- Lunedì 1 Luglio

21.00 proiezione di Happy Feet (G. Miller)

- Martedì 2 Luglio

21.00 proiezione di Taxi Driver (M. Scorsese)

- Mercoledì 3 Luglio

21.00 presentazione insieme a Altems Advisory di Io, Daniel Blake (K. Loach)

- Giovedì 4 Luglio

21.00 Baba Richerme presenta Casablanca (M. Curtiz)

- Venerdì 5 Luglio

21:00 proiezione di Space Jam (J. Pytka)

- Sabato 6 Luglio

21.00 presentazione insieme a Cinema Farnese di Una Giornata Particolare (E. Scola)

- Domenica 7 Luglio

20.30 Matteo Garrone presenta Io capitano (M. Garrone)

- Lunedì 8 Luglio

20.30 Matteo Rovere presenta Veloce come il vento (M. Rovere)

- Martedì 9 Luglio

21.00 proiezione di La gabbianella e il gatto (E. D'Alò)

- Mercoledì 10 Luglio

21.00 presentazione insieme a Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza di In the mood for

love (Wong Kar-wai)

- Giovedì 11 Luglio

21.00 Concorso di Cortometraggi

- Venerdì 12 Luglio

21.00 proiezione di Birdman (A. G. Iñárritu)

- Sabato 13 Luglio

21:00 premiazione e proiezione del cortometraggio vincitore della Lanterna D’Oro, a seguire

proiezione di Match Point (W. Allen)

“Tornate ad innamorarvi del cinema con noi” è l’invito che l’intero gruppo di Lanterne Magiche rivolge agli abitanti del territorio e al futuro pubblico di C’era una volta… a Vigna Murata 2024.