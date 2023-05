Un busto al Gianicolo per Andrea Aguyar, il luogotenente "nero" amico di Garibaldi

Un eroe che merita, dopo più di un secolo e mezzo dalla scomparsa, il giusto riconoscimento. Venerdì 5 e sabato 6 maggio, presso la piazza del Ferro di Cavallo in via di Ripetta a Roma, si terranno incontri, convegni ed eventi musicali dedicati ad Andreas Aguyar, il luogotenente nero di Garibaldi. Un eroe della Repubblica Romana che, a differenza degli altri, non ha mai avuto il “suo” busto al Gianicolo. Per questo l’associazione "Roma Bpa Mamma Roma e i suoi figli migliori" ha avviato una serie di iniziative che porteranno all’installazione della statua dedicata al combattente.

Chi era Andrea Aguyar

Andreas, schiavo di origini africane, e Garibaldi si incontrano durante la liberazione di Montevideo. L’eroe dei due mondi riconosce le abilità di Aguyar, portandolo quindi con sé per proseguire le battaglie in nome della libertà in quella splendida stagione che fu la Repubblica Romana. Il 30 giugno 1849 viene ucciso da una granata francese, in vicolo del Canestraro. Il suo sacrificio, però, non viene celebrato a dovere. Probabilmente per via del colore della pelle, ad Aguyar era stata dedicata una scalea a Roma, chiamata “Andrea il Moro”. Nel 2012 grazie al lavoro del consigliere comunale Paolo Masini, oggi presidente di Roma Bpa, è stata modificata in “Scalea Andrea Aguyar, Luogotenente di Garibaldi, detto il Moro”.

L’evento

L’evento, reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio e alla collaborazione con la rete nazionale di scuole “Memorie. Una città, mille storie”, il Liceo Artistico Ripetta, l’Accademia di belle arti e l’ I.c. via Fabiola di Roma, vuole restituire dignità a un importante personaggio della Repubblica Romana. “Dopo quel piccolo ma significativo gesto concreto della scalea, da anni stiamo cercando di raggiungerne uno ancora più importante, riportare Aguyar tra i suoi compagni di battaglia, tra i busti del Gianicolo dove incomprensibilmente, o forse no, manca” dichiara Paolo Masini promotore dell’evento e dell’iniziativa. La scultura in marmo sarà realizzata dall’ Accademia di Belle Arti, sulla falsariga del lavoro fatto dai ragazzi del liceo artistico.

Il programma

Si parte venerdì 5 maggio alle ore 15 nell’Aula Magna del Liceo Artistico Ripetta, con l’inaugurazione della mostra dei busti in terracotta realizzati dagli studenti della scuola, frutto del percorso storico avviato dalla rete di scuole “Memorie. Una città, mille storie”. A parlarne saranno Maria Grazia Lancellotti, coordinatrice nazionale della rete Memorie e dirigente scolastica del Liceo Orazio, Anna de Santis, dirigente scolastica del Liceo Artistico Ripetta, e Fanny Greco Dirigente Scolastica dell’IC Via Fabiola. Spazio anche alla musica alle 17,30 quando, sul palco del giardino, si terrà il concerto del Trio Monti che, oltre alle classiche canzoni romane dell’epoca e non solo, presenterà in anteprima il brano “Aguyar”, realizzato in collaborazione con Roma Bpa.

Convegno

Sabato 6 maggio, a partire dalle ore 10:00, si terrà un lungo convegno dedicato ad Andreas Aguyar. Ci saranno, oltre a Paolo Masini presidente Roma Bpa, anche Maria Grazia Lancellotti, coordinatrice nazionale della rete Memorie e dirigente scolastica del Liceo Orazio, Maras Minasi, responsabile Museo della Repubblica Romana, Giuseppe Monsagrati, storico e docente universitario, Jocelyn Fiorina Societè Des Amis de Alòexander Dumas, il giornalista Massimiliano Coccia, l’artista Simone Clavière - Schiele, il sociologo Davide Valeri, la sociologa Pina Sodano del dipartimento scienze politiche di Roma Tre. Dopo lo spettacolo, fissato per le 12, dal titolo “Beige – L’importanza di essere diverso”, alle 16:30 Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia delle Belle Arti, presenterà il progetto “Finalmente un busto per Aguyar”. La due giorni si concluderà con il concerto della Piccola orchestra di Tor Pignattara.