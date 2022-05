Bruce Springsteen torna a Roma: il concerto al Circo Massimo il 21 maggio del 2023

Sette anni dopo Bruce Springsteen tornerà a suonare a Roma. E' di oggi l'annuncio delle date che porteranno il Boss in giro per l'Europa per tutto il 2023. Il cantautore americano tornerà in Italia. L'artista sarà on the road con la The E Street Band in una serie di date che saranno inaugurate il 28 aprile 2023 a Barcellona.

In Italia, Springsteen passerà da Ferrara, Roma e Monza. Nel dettaglio, le date sono quelle di giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza.

"Dopo sei anni- afferma Springsteen- sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno e anche dopo!". Le date del tour del 2023 saranno le prime dal vivo per Bruce Springsteen and The E Street Band dalla conclusione dei quattordici mesi del 'The River Tour', nominato da Billboard e Pollstar come miglior tour del 2016 e terminato in Australia a febbraio 2017.

La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23.59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23.59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza. Le vendite generali apriranno alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di martedì 31 maggio (Monza), per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale). Sarà possibile continuare a utilizzare i voucher anche durante la vendita generale.