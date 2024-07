Grigliata by night e teatro immerso nella natura, il Bosco di Paliano apre al tramonto

C'è un bosco a un'ora da Roma che, soprattutto con l'arrivo del caldo torrido, diventa punto di riferimento per tutti quei romani che hanno voglia di evadere e trovare un po' di refrigerio. Si tratta del Bosco di Paliano, 30 ettari di bosco e 5 km di sentieri totalmente immersi nella natura dove di settimana in settimana, famiglie con bambini, gruppi di amici e coppie si ritrovano per fare un picnic, barbecue tra alberi secolari, svolgere attività sportive come tiro con l'arco, affittare la bicicletta per percorrere il bosco, andare a cavallo e molto altro.

Il Bosco di Paliano, aperture serali

Con l'arrivo dell'estate, il Bosco apre anche al tramonto, proponendo un programma serale per tutta la famiglia: a partire da sabato 6 luglio, infatti, l'ingresso al Bosco è gratuito dalle 19. Nel punto ristoro si potrà bere uno spritz, mangiare una pizza cotta al forno a legna e altre pietanze o si potrà affittare la postazione barbecue per fare una grigliata by night con una regola intransigente: i rifiuti si portano a casa e il bosco si lascia pulito.

La novità della stagione 2024, però, sta nelle performance che al tramonto animeranno il Bosco al costo simbolico di 1 euro a persona con cuscino per sedersi a terra: nel Teatro Rurale, fatto solo di balle di fieno, si potrà assistere - dalle 19,30 - a spettacoli di artisti sempre diversi. Ad inaugurare il teatro immerso nella natura sarà la stand up comedian Greta Fabiani. A seguire i partecipanti potranno partecipare al tombolone per vincere prodotti gastronomici locali.