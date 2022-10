Cinque boschi da scoprire in autunno nel Lazio

Si alzano gli occhi al cielo e si ammirano alberi secolari, con le loro foglie gialle, arancio, rosse, marroni. Poi si sposta lo sguardo a terra rimanendo stregati dal suggestivo tappeto di foglie sotto i nostri piedi. Accade nei boschi del Lazio nella stagione autunnale. Foreste, faggete, viali alberati dove godere del lato più bello del nostro autunno.

Quando si desidera organizzare una gita fuori porta in autunno nel Lazio alla ricerca di un'atmosfera magica, lontana dal caos della città, ecco dove andare: RomaToday vi suggerisce 5 boschi meravigliosi da scoprire in autunno nel Lazio.

Forca d'Acero

Foto da Facebook @VisitLazio

Siamo al confine tra Lazio e Abruzzo, già sui Monti Marsicani, in un paesaggio che sembra dipinto. E' Forca d'Acero, un valico stradale dell'appennino abruzzese che divide la provincia dell'Aquila con quella di Frosinone, collegando i comuni di Opi e San Donato Val di Comino. Siamo a 1.538 metri di altitudine ed è qui che si può ammirare una delle più belle cartoline d'autunno nel Lazio. Un lungo viale alberato segnalato in tante guide e siti come uno dei luoghi dove ammirare il foliage autunnale. Un fitto bosco dalle sfumature arancio che è anche l'habitat perfetto di lupi e orsi marsicani.

Faggeta di Oriolo Romano

Foto da Facebook @FaggetadiOrioloRomanoPatrimonioUnesco

Ci spostiamo in provincia di Viterbo, dove si trova una faggeta patrimonio Unesco dal 2017: è la faggeta di Oriolo Romano. Un fitto bosco incantato appartenente al Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano. Questa faggeta ha due particolari caratteristiche: è molto antica ed è rimasta come un tempo e si trova ad un'insolita altitudine (circa 500 metri d'altezza) e per questo è definita una "faggeta depressa".

Bosco di Manziana

La caldara di Manziana. Foto da Facebook @VisitLazio

E' anche chiamata la "Macchia grande vicino Roma". Un fitto bosco, non distante dalla Capitale, frequentato in autunno soprattutto da chi va a caccia di castagne e funghi, ma anche da tutti coloro che amano immergersi nel foliage, con tutte le sue tonalità. Si estende per 580 ettari, dista circa 2 km dal centro abitato di Manziana, 5 km da Bracciano. La vasta area oggi visitabile è in realtà una piccola parte dell'antico bosco che arrivava fino ai monti Sabatini e Cimini.

Querce aceri, castagni e grandi prati regalano escursioni suggestive e rilassanti, ma anche gite in mountain bike (diversi gli tinerari tra cui scegliere). Passeggiando si può raggiungere il Monumento Naturale della Caldara di Manziana, la distesa argillosa dove le polle sulfuree gorgogliano nel silenzio del bosco.

Faggeta del Monte Fogliano

Eremo di San Girolamo. Foto da Facebook @TusciaNascostaEscursioni

In provincia di Viterbo, merita un'escursione la Faggeta del Monte Fogliano. Siamo a quasi mille metri di altezza, nella Riserva naturale regionale Lago di Vico. Qui svettano alberi antichi, ci si immerge in una natura incontaminata che, in autunno, diventa ancora più magica e si possono raggiungere l'eremo di San Girolamo del XVI secolo scavato nella roccia vulcanica e il convento di Sant’Angelo. Un luogo dove la natura ha anche un'antica storia da raccontare e vale sicuramente il viaggio.

Faggeta di Monte Livata

La "montagna di Roma" è bella anche d'autunno. Monte Livata, nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, regala escursioni e panorami meravigliosi in questa stagione, con il suo fitto bosco di faggi. A un'ora circa da Roma, con scarpe comode e abbigliamento adeguato, è la meta ideale per godere del foliage d'autunno, delle bellissime montagne, delle distese dalle sfumature arancio, senza allontanarsi troppo dalla Capitale.