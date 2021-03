Boris, le 10 citazioni entrate nel linguaggio di tutti i giorni

Il 16 aprile 2007. Una data storica per la serialità italiana. Per la prima volta, su Fox, veniva infatti trasmessa la serie tv "Boris" destinata ad avere un successo senza tempo.

Un prodotto diverso da tutti quelli visti fino a quel momento. Forse inizialmente non abbastanza compreso, forse per il suo essere troppo avanguardista rispetto ai tempi, ma che negli anni ha conquistato più generazioni. Lo dimostra il fatto che, ancora oggi, a distanza di 14 anni, Boris viene ancora trasmesso da alcune piattaforme streaming e viene vista e rivista da molti.

La serie scritta da Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, con Francesco Pannofino, Ninni Brushetta, Alessandro Tiberi, Pietro Sermonti, Valerio Aprea, Caterina e Corrado Guzzanti e tanti altri attori noti nel panorama televisivo e cinematografico italiano, oltre ad essere entrata ufficialmente nella top 10 delle serie tv italiane più amate (per molti merita il primato), ha condizionato il nostro modo di parlare.

Boris ha coniato o diffuso espressioni ufficialmente entrate nel linguaggio comune. Scopriamo di quali si tratta:

1. Dai, dai, dai!

E' una delle espressioni dette e ridette da Renè Ferretti (interpretato da Pannofino) e regista de Gli Occhi del cuore. "Dai, dai, dai!", dall'esordio di Boris è entrata anche nel linguaggio comune di tanti romani.

2. "Genio!"

A "Dai, dai, dai" si unisce anche "Genio!", altra espressione detta da Renè Ferretti al suo staff e ai suoi attori.

3. Smarmella

Non c'è persona che abbia visto Boris che nella sua quotidianità non usi il termine "smarmella", almeno per strappare una risata ad amici e colleghi Boris-dipendenti. Voce del verbo "smarmellare", espressione coniata dalla serie tv per dire "accendre la luce". Un concetto usato dal direttore della fotografia Duccio Patanè (Ninni Bruschetta) spesso legata ad un'altra: "Apri tutto". Un vero e proprio tormentone entrato nel linguaggio comune dei romani.

4. F4 Basito

Basito è un termine che gli sceneggiatori de Gli occhi del cuore infilano un po' dappertutto. Tutti i personaggi finiscono basiti, al punto che uno degli sceneggiatori (Andrea Sartoretti) preme il tasto F4 della tastiera del suo computer per segnalare l'espressione ricorrente sul copione: "F4, va in automatico".

5. A c...o di cane

E' il consiglio che, in Boris, Renè dà ai suoi attori prima di iniziare a girare una scena. Il regista suggerisce di non pensare troppo a come recitare, alla qualità dell'interpretazione, facendo le cose "a c...o di cane" appunto. E l'espressione ricorre, frequentemente, nel parlato romano.

6. Cagna maledetta

Ne Gli Occhi del cuore c'è un'attrice che a Renè Ferretti proprio non va giù. E' Corinna Negri (Carolina Crescentini), protagonista femminile della fiction ma incapace di recitare. E' stato il Dottor Cane a raccomandarla. Memorabile la scena in cui Renè, guardandola recitare, dice "Cagna ... cagna maledetta".

7. Molto italiano

Secondo Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti) il problema dell'Italia sono gli italiani. Quando le cose sono "molto italiane" allora vuol dire che sono fatte male. Come nella scena in cui dice che persino William Shakespeare, ultimamente, sia diventato un po' troppo italiano.

8. Li mortanguerieri

E' Biascica, il capo elettricista di Boris, interpretato da Paolo Calabresi a dirlo. Bestemmiando, Biascica scatena l'ira di Mariano Giusti (Corrado Guzzanti) e così, quel senso si repressione lo manifesta con un'imprecazione che è ufficialmente entrata nelle esternazioni più diffuse tra i romani. E cioè: li mortanguerieri.

9. E' Coffee Break signori!

E' "Coffee Break signori", altra espressione oggi simpaticamente utilizzata tra amici, nata proprio sul set de Gli Occhi del cuore.

10. Non sento l'Africa

Nell'episodio "La mia Africa" memorabile la scena in cui Stanis La Rochelle chiama Renè da parte e gli dice "Non sento l'Africa". Una delle fisse di Stanis che però sono entrate nel linguaggio comune e che ai fan della serie tv strappa sempre un sorriso.