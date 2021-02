San Valentino nei borghi del Lazio: 6 luoghi romantici da scoprire

A San Valentino è piacevole fare una passeggiata tra i vicoli del centro di Roma, fermarsi a pranzo in un ristorante caratteristico, magari con un panorama "da bacio", ma può essere un'idea originale e molto romantica, anche quella di organizzare una gita fuori porta nei borghi più romantici del Lazio.

La nostra regione è ricca di luoghi magici e suggestivi da scoprire, tra castelli, cinte murarie antiche, panorami su boschi, laghi e mare. C'è tutto un mondo da scoprire proprio in occasione della Festa degli Innamorati.

Ecco 6 tra i borghi più romantici del Lazio:

Nemi (Roma)

Cuori in legno, dipinti di rosso con frasi d’amore in tutte le lingue del mondo, sparsi tra i vicoli. Così Nemi si è addobbata a festa in occasione di San Valentino. Un addobbo dedicato all'amore che fa da cornice per l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che, per la Festa degli Innamorati ha voluto festeggiare le coppie di ogni età con la “Settimana dell'Amore", un programma originale con abbinato un concorso fotografico.

Siamo in provincia di Roma, a circa un'ora dalla Capitale, nel comune di Subiaco. Se volete dedicarvi una romantica parentesi sulla neve di coppia, pur non potendo organizzare una vera e propria settimana bianca, Monte Livata è il luogo giusto. A due passi da Subiaco, dove potrete anche visitare i santuari e ammirare la bellezza delle sue cascate, spicca la montagna di Roma. Monte Livata appartiene alla catena dei monti Simbruini ed è una meta da vivere tutto l'anno. Quest'anno più che mai, con la tanta neve scesa, è diventato un rifugio magico, suggestivo e assolutamente romantico per staccare la spina dalla città.

Andiamo sul versante pontino dei Monti Ausoni, a Campodimele, in provincia di Latina. Un borgo piccolo, noto anche come il "paese della longevità", con un segreto elisir di lunga vita. Romantica la passeggiata lungo la sua cinta muraria medievale, nota anche come "Passeggiata dell'Amore", con 14 torri semicilindriche e le splendide vedute sul Monte Faggeto da una parte, sul golfo di Gaeta dall'altra. Campodimele è tutelata come bene culturale e, ancora oggi, abitata. Ideale per staccare la spina dal caos della città e fermare il tempo per un po'.

Torre Alfina è un luogo magico, dove staccare la spina dalla realtà e immergersi in una fiaba. Siamo in una piccola frazione di Acquapendente (provincia di Viterbo), in uno dei borghi più belli d'Italia. Qui si erge il castello medievale di Torre Alfina, uno dei più belli e meglio conservati d'Italia. Il castello è inoltre circondato dalla Riserva naturale di Monte Rufeno e dato noto Bosco del Sasseto, una foresta incantata che vale davvero la pena attraversare.

Orvinio (Rieti)

Ci spostiamo in provincia di Rieti, a Orvinio, il più alto centro abitato del Parco dei Monti Lucretili. Un borgo che è un vero e proprio labirinto di stradine e vicoletti pittoreschi, con case in pietra e, nel centro storico, una cinta muraria e delle torri di difesa conservate in parte. Vale la pena fare una passeggiata fino al castello per sentirvi come un principe e una principessa. Altra curiosità su Orvinio: in località Pratarelle è possibile ammirare la più alta concentrazione di orchidee selvatiche dei Monti Lucretili (se la vostra amata ama i fiori...)

Siamo in provincia di Frosinone, in uno dei posti più belli e suggestivi della nostra regione. Un paese che ha una cascata nel cuore, la quale compie un salto di 30 metri. Location romantica con un castello, il Boncompagni-Viscogliosi, ai piedi della cascata grande. Da vedere anche il suo parco e la Chiesa di San Lorenzo Martire, la chiesa di Santa Maria delle Forme, il Museo della Civiltà e della Carta e delle Telecomunicazioni. Insomma, un luogo da scoprire.