Gita fuori porta d'inverno: 5 borghi suggestivi da scoprire nel Lazio

Subiaco. Foto da Facebook @visitlazio

Freddo, neve, panorami affascinanti e tradizioni enogastronomiche da scoprire. L'inverno è una stagione ottima per andare alla scoperta del Lazio attraverso i suoi borghi. Ogni provincia della nostra regione nasconde dei tesori. Castelli, monti innevati, santuari, cascate, per staccare la spina dalla città e perdersi in luoghi magici, nonché ricchi di storia ed arte.

Ben coperti, con scarpe comode e macchina fotografica o smartphone alla mano, ecco 5 borghi da scoprire nel Lazio, uno per ogni provincia:

Graffignano (Viterbo)

Un borgo etrusco-romano dal fascino incredibile che vale la pena visitare. Immerso nei boschi ricchi di flora e di fauna, domina la Valle del Tevere e si trova al confine con l'Umbria. A spiccare è la sua roccaforte, il Castello Baglioni, una fortezza di grande interesse dal punto di vista storico e architettonico. Graffignano è un ottimo punto di partenza anche per andare alla scoperta della Valle dei Calanchi e dell'Oasi WWF del Lago di Alviano. [SCOPRI LA GUIDA SU GRAFFIGNANO]

Leonessa (Rieti)

Conosciuta anche come "la città di San Giuseppe", Leonessa - in provincia di Rieti - è un borgo immerso nelle montagne, alle pendici del Terminillo, meta molto amata dai romani e non solo nel periodo invernale. Tra boschi, ruscelli, e pendii verdeggianti, sorge questo borgo medievale suggestivo, ristrutturato nel '500. Un paese denso di tradizione, storia e appuntamenti folkloristici tutti da scoprire. Il borgo di Leonessa vanta palazzi nobiliari, chiese antiche e un'importante cattedrale. A padroneggiare è la Torre Angioina, simbolo del paese, voluta da Carlo I d'Angiò e che diede inizio alla fondazione della stessa Leonessa. Si tratta di una meta turistica, soprattutto in inverno, per la sua vicinanza agli impianti sciistici del Terminillo. [SCOPRI LA GUIDA SU LEONESSA]

Vico nel Lazio (Frosinone)

Un borgo arroccato su un rilievo calcareo. Un capolavoro di architettura militare, con la cinta muraria e le sue torri merlate. Siamo a Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone. Un tipico borgo medievale, situato ai piedi de La Monna, una delle più alte vette dei Monti Ernici. Tra storia, arte e natura, Vico nel Lazio è tra quei borghi che vale la pena scoprire nella nostra regione. La sua architettura, tipica di un accampamento romano, è caratterizzata dalle porte orientate ai punti cardinali, dal bastione con ben 25 torri merlate e da tre porte d'accesso. Un paese che ti immerge in tempi e abitudini del passato. [SCOPRI LA GUIDA SU VICO NEL LAZIO]

Subiaco (Roma)

Subiaco è un borgo a nord di Roma, immerso nel Parco Naturale dei Monti Simbruini. Un luogo che vale la pena visitare per la sua natura, per il suo laghetto, per la sua spiritualità e la sua vicinanza alla montagna, in particolare a Monte Livata (località sempre più amata dai romani). Centro più importante della Valle dell'Aniene, Subiaco sorge a picco sulla valle, regalando panorami mozzafiato, passeggiate suggestive, percorsi trekking per amatori e professionisti. A soli 70 km dalla Capitale, questo paesino in provincia di Roma si raggiunge in un'oretta circa, ideale per staccare la spina dal caos della metropoli o per regalarsi un weekend all'insegna del relax e della natura. [SCOPRI LA GUIDA SU SUBIACO]

Itri (Latina)

Un borgo medievale, arroccato sulle pendici dei Monti Aurunci, con una vista mozzafiato sulla costa rocciosa di Punta Cetarola. Siamo a Itri, in provincia di Latina, vicino ai comuni di Gaeta, Sperlonga e Formia. Un paese le cui origini sono antichissime, oggi caratterizzato da due nuclei: l'insediamento antico, medievale, con casette arroccate e il castello (costruito intorno al V-VI secolo) e il centro abitato più moderno che si sviluppa lungo la via Appia e dove si possono ancora ammirare resti dell'antica strada. Da visitare le chiese di San Michele Arcangelo, la chiesa dell'Annunziata e il convento di San Francesco. Da non perdere anche una visita alle cosiddette gole di Sant'Andrea e al fortino di Fra Diavolo. [SCOPRI LA GUIDA SU ITRI]