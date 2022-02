Borghi e città del Carnevale nel Lazio

"A Carnevale ogni scherzo vale" e guai a non rispettare la tradizione, soprattutto in alcuni borghi e città del Lazio.

Anche nella nostra regione, infatti, il Carnevale vanta antiche tradizioni fatte di maschere (Pantalone, Meo Patacca, Rugantino), di dolci (frappe, castagnole, ravioli ripieni di ricotta), di riti, di festeggiamenti folkloristici. Ma quali sono i luoghi nel nostro territorio in cui si tiene di più al Carnevale? Quali i borghi che si colorano in maniera speciale durante questo periodo dell'anno?

Il Covid, purtroppo, ha notevolmente ridotto i festeggiamenti anche nel 2022. Le sfilate sono state vietate o rimandate in molti luoghi simbolo del Carnevale, ma resta viva la speranza che presto il Carnevale in quei borghi possa tornare ad essere quello di una volta.

Oltre a Roma, dove - nel rispetto delle restrizioni - non mancheranno gli eventi a tema - andiamo a conoscere quali sono le città e i borghi del Carnevale nel Lazio:

Ronciglione

Un borgo medievale a due passi dal lago di Vico, uno dei più belli del Lazio. Siamo a Ronciglione, un paesino in provincia di Viterbo. Prima della pandemia, questo paese aveva il potere di attirare ogni anno - nel periodo di Carnevale - migliaia di turisti con le sue sfilate, i suoi carri allegorici. Una festa grande che ha reso questo piccolo borgo nel viterbese famoso in tutto il Lazio ma anche altrove. Purtroppo l'avvento del Covid ha cambiato anche questa folkloristica abitudine, ma il Carnevale, i carri, le sfilate in maschera restano nel Dna del borgo. E per regalare ad abitanti e stranieri il Carnevale di una volta, la ProLoco fa sapere che le manifestazioni per il 2022 saranno rimandate al mese di maggio [LEGGI LA GUIDA]

Civita Castellana

Il Carnevale Civitonico è un altro Carnevale noto nel Lazio e in tutta Italia. Annullato anche questo dal Covid, consisteva in un percorso di oltre 2 km attraversato da carri e maschere, con la partecipazione di circa 3000 figuranti e oltre 20 carri. Un vero e proprio serpentone di luci, allegria, folklore solitamente svolto nelle due domeniche di Carnevale e nel giorno di Martedì Grasso. Partenza simbolica e carnevalesca da Piazza della Liberazione, per poi percorrere via Mazzini, via della Repubblica, Ponte Clementino, le vie del centro storico, fino a raggiungere piazza Matteotti con le prime luci della sera.

Frascati

Un altro anno senza Carnevale anche a Frascati e se ne sente la mancanza perché in provincia di Roma è, sicuramente, tra i più sentiti. La cittadina dei Castelli Romani ogni anno si colora di maschere, sfilate, eventi e folklore, con protagonisti assoluti - come ad ogni edizione che si rispetti - i Pulcinella. Il Carnevale frascatano - tra i più famosi del Lazio - si chiude, come tradizione vuole, con il rogo dell'enorme pupazzo di Pulcinella e con il corteo funebre che segna simbolicamente il passaggio alla Quaresima. Un altro Carnevale che speriamo di poter presto rivivere.

Poggio Mirteto

E' il borgo del Carnevalone Liberato (purtroppo rimandato anche nel 2022 a causa del Covid, ma che speriamo torni presto). Nel borgo in provincia di Rieti ogni anno si celebra questo appuntamento divenuto noto in tutta la Sabina. Si tratta di una delle manifestazioni anticlericali più antiche, iniziata nel lontano 1861. Un evento che celebra la fine del Carnevale, ma anche l'autoliberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio. L'origine della festa è nella rivolta popolare del 24 febbraio 1861 che decretò la liberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio. Quando la delegazione degli operai di Poggio Mirteto si recò dal marchese Gioacchino Napoleone Pepoli per chiedere l'annessione al futuro Regno d'Italia, il Commissario Generale dell'Umbria propose di premiare la cittadina facendo passare per Poggio Mirteto la ferrovia Roma - Orte. Ma la popolazione decise che invece fosse celebrata ogni anno la festività della liberazione dallo Stato Pontificio. Il carnevale anticlericale si tenne fino alla firma dei Patti Lateranensi nel 1929, quando il Fascismo decise di sopprimerla, nell'ambito della più generale politica di alleanza col Vaticano. La festa fu ripristinata nel 1977 ed ha conservato il suo carattere anticlericale.

Durante i festeggiamenti la maschera popolare più indossata è un diavolo rosso con tridente. I banchetti sono a base di carne, alimento che durante la quaresima viene mangiato con parsimonia dai cattolici. Gli abitanti di Poggio Mirteto e non solo si augurano che si possa tornare al più presto a celebrare l'antica tradizione.

Acquapendente

Ecco un altro borgo simbolo del Carnevale nel Lazio. Il Carnevale di Acquapendente (o Acquesiano) ha un'antica tradizione ed è rappresentato dalla maschera di Saltaripe, un personaggio dai vestiti color arcobaleno, che "ama le burle e le Fregnacce". Una maschera inventata, nel lontano 1960 da Cesare Bertuzzi, che ha preso vita grazie ai bambini del luogo che, nel 1986, attraverso un concorso, hanno inventato il suo nome, il carattere ed il vestito. La tradizione del Carnevale Acquesiano vuole che il martedì grasso, al tramonto, il tradizionale fuoco purificatore crepita ancora una volta per ridurre in cenere il Carnevale. Re Carnevale, prima di morire, lascia ai posteri un testamento scherzoso ma non troppo, si sarà pentito di tutte le sue malefatte promettendo solennemente di compierne altrettante in futuro. Anche per il Carnevale di Acquapendente dovremo attendere il prossimo anno.

Santa Severa

Il Carnevale si accende nel Castello di Santa Severa. Siamo in provincia di Roma, proprio sul mare. Ed è qui che tutti i bambini sono invitati a mascherarsi sabato 26 e domenica 27 febbraio per entrare in un magico mondo a tema, con laboratori, truccabimbi, archeotrekking, degustazioni. I bambini e le bambine potranno gustare i dolci tipici del carnevale, si potranno truccare come i loro personaggi preferiti, scattare tante foto con le sagome di principi e principesse presenti all'interno del borgo. Inoltre tra le stanze della misteriosa fortezza e gli spazi dei suoi grandi cortili, tante allegre maschere saranno pronte a far trasformare i bambini.

Gaeta

Gaeta è una repubblica marinara, nota già ai tempi degli antichi romani e, ancora oggi, ambita meta per una gita fuori porta e - perché no - per una vacanza pittoresca, rilassante, in uno dei mari più belli del Lazio. E' situata sulla sperone del Monte Orlando, un centro che - oltre a regalare un panorama suggestivo - è ricco di storia, di monumenti da scoprire. Qui il Carnevale si celebra con uno spettacolo adatto a tutte le età. Domenica 27 febbraio, presso l'Auditorium Santa Lucia di Gaeta si terrà la V edizione di Tamburellando insieme con Tamburì. Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri della compagnia di Latina Opera Prima Teatro proporranno al pubblico uno spettacolo pieno di maschere, scherzi di carnevale e tanti colori. [LEGGI LA GUIDA]

San Felice Circeo

Carnevale quasi sul mare anche a San Felice Circeo, il borgo marinaro in provincia di Latina, luogo di seconde case di tanti romani, meta scelta per evadere dal caos capitolino. Un borgo che trova le sue radici nella leggenda di Ulisse che nell'Odissea sbarcò proprio qui rimanendo sedotto dalla Maga Circe da cui il borgo prende nome. Domenica 27 febbraio si terrà un'escursione in maschera alla Selva del Circeo, un appuntamento per adulti e ragazzi organizzato dall'Associazione Atargatis APS. Si potranno visitare la Piscina della Verdesca, la Cerasella con i suoi daini e cinghiali, ci si divertirà cercando picchi e istrici. La passeggiata si concluderà a Sabaudia per un gelato. [LEGGI LA GUIDA]

Il Carnevale di Latina

Ci spostiamo in città, a Latina, dove il Carnevale ha un'importanza particolare. Anche se in maniera ridotta non mancano gli eventi in Corso della Repubblica. Domenica 27 febbraio il centro della città sarà rallegrato da musica, spettacoli teatrali e l’antica arte circense di giocolieri, trampolieri e clown. Dalle 16 alle 18 in Corso della Repubblica angolo Via Eugenio di Savoia, in Via Umberto I angolo Via Eugenio di Savoia in Corso della Repubblica-Piazza del Popolo e in Via Diaz si terranno una serie di esibizioni dal vivo a cura di MArteLive, il festival multidisciplinare che organizza appuntamenti culturali a livello nazionale e locale. In programma due parate alle 16.30 e alle 17.30 capitanate dalla Smilf Street Band mentre in punti precisi del centro si terranno le esibizioni di Sara Cambi in “POIS POIS” spettacolo di Teatro Circo, Yari in “Un sorriso a voi e cento a me” spettacolo di clowneria, Daniela Cardellini in “Dany e la Giocoleria”, Fabiana la Trampoliera, Compagnia di Teatralto spettacolo di Commedia dell’Arte.