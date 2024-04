Bonelli Playground: sport, laboratori e arte per tutta la famiglia a ingresso libero a Villa Bonelli

Torna Bonelli Playground, il ricco calendario di sport, laboratori e arte per tutta la famiglia in programma a Villa Bonelli dal 13 aprile al 29 settembre. L'iniziativa è organizzata dall’Associazione Disambigua APS che propone tante attività, tutte a ingresso libero, che animeranno nei prossimi mesi il più importante parco del Municipio XI di Roma:

L’iniziativa prevede all'interno della Villa pratiche e attività sportive come strumento di aggregazione e inclusione sociale: Villa Bonelli diventa così, in questi mesi, uno spazio pubblico di incontro multifunzionale. Per migliorarne l’accessibilità sono state predisposte al suo interno attrezzature ludico sportive in maniera temporanea che permettono di utilizzare spazi fino a ora non fruibili. L'intervento principale riguarda infatti l'installazione di un Inclusive Playground grazie all'allestimento di una pavimentazione modulare multisport e multi attività. Dal 20 aprile uno spazio di 150 metri quadri sarà ricoperto con piastrelle in polipropilene per ospitare qualsiasi tipo di campo da gioco, attività sportive, individuali e di gruppo e diventare il luogo ideale per accogliere gli eventi culturali di teatro, danza e musica che l’Aps Disambigua realizzerà nei prossimi mesi insieme alle Associazioni del territorio, alle scuole, agli artisti e ai cittadini.

Il Playground ospiterà giornate aperte di giochi sportivi e motori (basket, pallavolo, baseball, karate, box, skate, calcio freestyle), attività ludico-ricreative per differenti fasce di età, laboratori di movimento creativo, attività olistiche come incontri di Yoga, Pilates e ginnastica dolce, performance musicali, circo e laboratori di teatro, workshop di arte e di lettura, giochi antichi e comunitari. In alcuni week-end, inoltre, lo spazio sarà sede di eventi sportivi inclusivi organizzati in collaborazione con l'Aps Virtus Prati e l'Associazione Tetrabondi che si occupano di diritto al gioco e allo sport per tutte e tutti. L'area allestita con il playground si trasformerà anche in una piazza dove accogliere proposte legate al consumo critico e consapevole, grazie al coinvolgimento dell'Associazione ColDiversa, rete che nasce dall'esperienza maturata negli ultimi due anni da Abili Oltre con il progetto Piazza della Fiducia, il Social Market gestito da uno staff di giovani lavoratrici e lavoratori abili e con disabilità.

La Villa prenderà vita in particolare durante i weekend, offrendo a tutta la cittadinanza contenuti di intrattenimento e formazione, sportivi e culturali. Bonelli Playground è da sabato 13 aprile a domenica 29 settembre 2024 a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 - Roma). Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: associazionedisambigua@gmail.com