Celebrare la bellezza femminile attraverso le imperfezioni: nasce a Roma agenzia di moda inclusiva

Un'iniziativa nata su Instagram, per costruire una community di donne, tutte diverse, ed elogiarne la bellezza attraverso le loro imperfezioni. E' I’MPERFETTA Project, progetto ha coinvolto velocemente tantissime protagoniste, che hanno accettato di raccontare la loro storia, trasmettendo pubblicamente un messaggio di body positive e un invito all’accettazione così come all’inclusione sociale.

Dato il successo ottenuto – più di 6000 follower in poco tempo – il progetto è diventato ora un’agenzia di moda inclusiva, che si pone l’obiettivo di abbattere i pregiudizi, superando l’idea di bellezza perfetta e stereotipata imposta dalla società, e proponendo le sue “muse imperfette” al mondo della moda e dei media.

L’idea è di Carlotta Giancane, che per I’MPERFETTA Project lavora insieme ad un team tutto al femminile under 40, composto da cinque professioniste: "Le nostre muse non sono dei manichini, esprimono se stesse attraverso le proprie qualità rare e il proprio talento", afferma la project manager, romana d’adozione ma di origini pugliesi. Dichiarando, in merito all’iter di selezione delle candidate: "Non poniamo limiti di misure, altezza, età o peso, non vogliamo che cambino nulla del proprio aspetto. Non chiediamo di pagare niente, né di fare book fotografici. Non siamo alla ricerca di modelle, ma di persone che vogliano mettersi in gioco, raccontando casi ispirazionali per le donne e non solo".

La Real People Agency di I’MPERFETTA è oggi composta da più di 70 muse di età compresa tra i 16 e i 60 anni, fieramente rappresentate da curve, cellulite, macchie e rughe, pubblicate sia sul sito internet del progetto che sul nuovo account Instagram @imperfettamodels. Donne che nella vita reale sono, oltretutto, vere creative oppure appassionate di arte, musica, spettacolo e moda. "Un altro dei nostri scopi è promuovere le loro capacità e i loro talenti, facendoli conoscere alla gente", conclude Giancane.

All’iniziativa, inoltre, hanno recentemente aderito alcune già note tra cui l’atleta paralimpica Francesca Cipelli e l’attrice e cantante Stella Pecollo, autrice del libro "Io sono bella – La leggerezza non è questione di peso".

Per entrare a far parte di I’MPERFETTA Project è possibile inviare un’e-mail con il racconto della propria storia e alcune foto, il più naturali possibile, all’email casting@imperfettaproject.com. Intanto continua anche su Instagram il social casting per selezionare le nuove muse imperfette, che diventeranno “ambassador” dell’iniziativa. Per candidarsi basta pubblicare una foto o un breve video con il tag @imperfettaproject.