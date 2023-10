BNL organizza due mostre a Roma per il progetto "è Cultura"

BNL BNP Paribas ha organizzato due mostre nella sede romana della banca che proseguirà così la sua attività di valorizzazione dell’arte e del suo valore sociale.

Queste due mostre rientrano nel progetto dell’ABI "è cultura” istituito sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, del Ministero della Cultura, che si svolge nel mese dell’educazione finanziaria, dal 7 al 14 ottobre coinvolgendo le banche italiane in diverse iniziative culturali.

La prima mostra dal titolo “BNL: creare/curate una collezione” vedrà l’esposizione di una decina di opere del patrimonio artistico della Banca, scelte in base al duplice criterio di recente restauro o di presenza nell’Archivio Storico di documentazione d’epoca. L’obiettivo è quello di raccontare come BNL abbia avuto un ruolo di mecenate nella sua storia. La seconda, inaugurazione in programma sabato 7 ottobre, è una personale del Maestro siciliano Turi Sottile. Una trentina di opere dell’artista che rappresentano le sue sperimentazioni con materiali sempre nuovi.

Così BNL vuole rendere fruibili le proprie collezioni (circa 6000 pezzi, dalla scultura di epoca romana alla fotografia d’autore e arte contemporanea) al grande pubblico. In questo senso vanno interpretate le continue collaborazioni con enti pubblici e privati, come l’accordo di comodato gratuito raggiunto con il Museo Nazionale Romano, che ha portato all’esposizione (attualmente in essere) delle cinque sculture di epoca romana di proprietà di BNL presso la sede di Palazzo Altemps. La Banca ritiene, inoltre, che la politica dei prestiti gratuiti sia da perseguire e valorizzare ed ecco che in calendario nei prossimi mesi opere di autori importanti come Achille Funi, Francesco Hayez, il Cavalier d’Arpino saranno concesse ad enti e fondazioni per mostre di interesse nazionale ed internazionale.