Sanremo è giallorosso: Blanco è super tifoso della Roma

Sanremo è giallorosso. C’è l’As Roma sul gradino più alto del podio del 72° Festival della canzone italiana: merito di Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, che insieme a Mahmood ha trionfato con la canzone “Brividi”.

Sanremo è giallorosso con Blanco

Nato il 10 febbraio del 2003 a Cavalgese della Riviera, in provincia di Brescia, da padre di origini romane e madre lombarda, nonostante abbia vissuto gran parte dell'infanzia in Lombardia, sulle sponde del lago di Garda, Blanco non ha mai fatto mistero della sua fede giallorossa. Nemmeno dal palco dell’Ariston: nella prima serata quel “Forza Roma” gridato alla telecamera che ha scaldato i cuori dei tifosi giallorossi.

Blanco, ex calciatore e tifoso della Roma vince Sanremo

Una passione ereditata dal padre, prima della consacrazione sulla scena musicale italiana anche una parentesi calcistica con Blanco, all’epoca per tutti “Fabbro”, ad aver militato nella fila della Vighenzi e poi nella Feralpisalò. Centrale difensivo, piedi buoni e visione di gioco a quanto emerge dalle testimonianze di ex compagni di squadra e società. Nel cuore sempre l’As Roma, sin da bambino. "Sono amante di molti sport. Ho giocato a calcio e sono un super tifoso della Roma. Sono stato influenzato da mio padre che è proprio di Roma: sono metà bresciano e metà romano. Mio padre - aveva raccontato al sito della Red Bull - si è trasferito dopo aver conosciuto mia mamma: è qui da vent’anni ma parla ancora dialetto romano".

Un amore, quello di Blanco per l’As Roma, celebrata anche dalla società all’indomani della vittoria a Sanremo con un tweet e una foto: un applauso con cuori giallorossi per Blanco immortalato allo Stadio Olimpico.

L’As Roma all’Ariston: Blanco, Damiano e Ferilli

Non l’unico giallorosso a Sanremo. Dopo la performance come special guest con i suoi Maneskin, anche Damiano David è stato più volte inquadrato sugli spalti dell’Olimpico in occasione di Roma-Genoa: sciarpetta al collo e inno cantato a squarciagola, l’esultanza per il gol di Zaniolo poi annullato. Romanisti all’Ariston: comprovata fede giallorossa quella di Sabrina Ferilli, co conduttrice della serata finale con Amadeus, proprio come la sua collega Lorena Cesarini. Anche Noemi, in gara con la sua ‘Ti amo non lo so dire’, è tifosa della Roma.