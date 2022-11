Black Friday nei centri commerciali di Roma: dove trovare sconti e promozioni

Amanti dello shopping sfrenato, strateghi degli acquisti al miglior prezzo sul mercato, intenzionati a risparmiare sui regali di Natale, ci sono buone notizie in arrivo: il Black Friday è infatti alle porte.

Si tratta - come la tradizione USA comanda - del giorno successivo al Thanksgiving Day (Il Giorno del Ringraziamento). Una tradizione americana che, un po' come la festa di Halloween, è ormai entrata nel calendario di tutte le famiglie italiane (e romane). E il Black Friday quest'anno è il 25 novembre.

Annunci pubblicitari online, adesivi sulle vetrine dei negozi, manifesti in strada: impossibile non essere a conoscenza degli sconti da capogiro in arrivo in città. Una corsa agli acquisti che dovrà rispettare le file, il distanziamento, il weekend di chiusura, ma senza perdere di vista l'obiettivo: accaparrarsi le offerte più succulente.

Black Friday a Roma

Sale la febbre del "venerdì nero" anche nei centri commerciali e negli outlet di Roma e dintorni. Gli sconti, in alcuni casi, sono già iniziati o stanno per cominciare. Un giorno che diventa una settimana di promozioni, a volte anche più.

Scopriamo, dunque, dove andare a fare shopping a Roma per godere al 100% dei vantaggi del Black Friday:

Black Friday a Castel Romano

Le occasioni di shopping nell'outlet di Castel Romano, con il Black Friday, dureranno ben 10 giorni, dal 18 al 28 novembre. Si potrà scegliere tra abbigliamento uomo-donna, sportswear, accessori per lui e lei, articoli e biancheria per la casa, con riduzioni fino al -70% sui prezzi outlet. Tanti i brand aderenti all'iniziativa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Black Friday a Parco Da Vinci

Nel parco commerciale Parco Da Vinci sono già attive promozioni davvero invitanti in molti negozi. Si va dal 50% sul secondo giocattolo da Toys, al 50% su diversi prodotti (abbigliamento, scarpe, accessori sportivi) da Cisalfa; sconti fino al 75% da Dondi Salotti, fino al 50% da Primadonna e molto altro ancora. Nei giorni del Black Friday, nel Parco Commerciale Da Vinci si potranno ammirare anche i presepi di San Gregorio Armeno che, per la prima volta, da Napoli arrivano a Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Black Friday da Maximo

Maximo Shopping Center, in occasione del "venerdì nero" degli sconti, presenta una promo per tuffarsi nello shopping. Il 21 e il 22 novembre, dalle 10 alle 21, acquistando presso l’Info Point una Maximo Gift Card del valore di 75 euro, la si pagherà solo 50. La card dà l'opportunità a chi la riceve di fare shopping tra 160 negozi e 40 tra bar e ristoranti.

Black Friday a Cinecittadue

Sorprendente Black Friday a Cinecittadue dal 21 al 28 novembre, con promozioni in tutti i negozi del centro commerciale e un regalo speciale per chi acquista una Gift Card. Ogni carta regalo dal valore di 50 euro, infatti, il cliente riceverà subito 25 euro spendibili in tutti i negozi del centro commerciale.

Black Friday a La Romanina

Al centro commerciale La Romanina, il Black Friday raddoppia. Acquistando una Gift Card di 25 euro presso il desk in galleria, ne riceverai una seconda in omaggio dal valore di 25 euro, da spendere per il tuo shopping natalizio. Accade solo il 25 novembre, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.