Beautiful, le nuove puntate della famosa soap saranno girate a Roma

Beautiful, una delle soap opera più longeve di tutti i tempi, raggiunge le 9mila puntate e sceglie Roma per girare le sue nuove storie.

Saranno 6 le puntate ambientate in Italia a maggio, precisamente tra il 15 e il 17. Non si conoscono al momento i luoghi precisi in cui saranno allestiti i set nella Capitale.

Le puntate di Beautiful a Roma

E' la prima volta, in 36 anni, che i produttori della fortunata serie televisiva scelgono Roma per girare. Arriveranno nella Capitale 7 protagonisti di Beautiful, si tratta di Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

L'Italia era già stata scelta varie volte per raccontare le vicissitudini dei altri personaggi della nota soap: Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, la Puglia nel 2012. Per undici anni il cast di Beautiful non era più tornato in Italia.

Le puntate di Beautiful girate a metà maggio a Roma saranno visibili su Canale 5 nella primavera 2024 mentre andranno in onda negli Stati Uniti tra il 16 e il 23 giugno 2023.