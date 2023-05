Il cast di Beautiful a Roma, l'intervista all'ombra del Colosseo

Brooke fa il tifo per Totti e Ilary: "C'è una possibilità per tutti"

Beautiful sbarca a Roma. Sono iniziate oggi le riprese delle 6 puntate ambientate nella Capitale, che in questi giorni ospita alcuni dei protagonisti della storica soap americana. Li abbiamo incontrati a Colle Oppio - splendido set a cielo aperto per un pomeriggio - incantati dalla bellezza del Colosseo, ma anche conquistati dal cibo italiano (nonostante Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester abbia inizialmente confuso carbonara e amatriciana per due persone, prima di confessare: "L'ho mangiata oggi a pranzo").

Grande amante dell'Italia, Katherine Kelly Lang è entusiasta di girare qui, ma non è preparatissima su una delle (ex) coppie più famose del nostro Paese. Davanti alla foto di Francesco Totti e Ilary Blasi dice di conoscere "forse" lei, lui no. E da grande esperta di ritorni di fiamma qual è (in 35 anni di relazione con Ridge si sono sposati più di 10 volte) le chiediamo se c'è anche solo una piccola possibilità di rivederli insieme: "Certo - risponde - Per tutti c'è una chance".

Queste puntate ambientate in Italia - che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio - verranno trasmesse negli Stati Uniti a fine giugno. In Italia, invece, la messa in onda è prevista nella primavera 2024. Guest star Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano avrà un ruolo in questi episodi e girerà nella giornata di domani, 16 maggio.

