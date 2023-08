A MagicSplash arriva "Bayahibe", l'area benessere più grande d'Italia

A MagicSplash, il nuovo parco acquatico di MagicLand, arriva Bayahibe, un'area di oltre 1000 metri quadri dedicata esclusivamente al benessere. Madrina del varo è Maria Giovanna Elmi.

“Ho accettato immediatamente l’invito - ha dichiarato la Elmi - perché l’acqua è da sempre il mio elemento naturale e, poi, una volta visitato lo spazio sono rimasta impressionata. C’è una enorme e funzionale vasca idromassaggio che non ho mai visto all’interno di parchi similari, sia qui che all’estero, una favolosa laguna wellness con molteplici postazioni idromassaggio, piastre e lettini effervescenti, cascate a cigno, cascate cervicali, bocchette geyser disseminate sopra una spiaggia di sabbia bianca davvero fatata, difatti non si surriscalda mai, permettendo alle persone di circolare a piedi nudi senza registrare ustioni!”.

È così da considerarsi completato l’enorme Parco Acquatico MagicSplash, attivo da poche settimane ma già con un palmares di numeri record difficilmente raggiungibili: la superficie su cui si estende è la stessa di oltre sette campi di calcio (40.000 metri quadri), più di sedicimila piante tropicali, diecimila metri quadri di spiaggia composta da cinque tonnellate di sabbia, la piscina principale che genera onde tra le più grandi d’Europa, le piscine limitrofe per bambini con l’acqua alta solo venti centimetri e innumerevoli scivoli dedicati a loro, ognuno presidiato da un trio di giovani e preparati bagnini, per un totale di oltre cinquanta unità che ne garantiscono l’utilizzo in sicurezza.

“Per me il Parco ha sempre rappresentato la magia della positività. Attraverso l’impegno ed il sacrificio noi italiani non siamo secondi a nessuno ed osservando questa vivida e magnifica realtà si comprende la grandezza di un popolo permeato da passione, amore e indubbia professionalità”, ha concluso Maria Giovanna.

L’accesso all’area benessere è riservato ai maggiori di sedici anni, ma l’allettante novità è parte stessa dello sterminato Parco acquatico, dunque inserita nell’immersiva esperienza proposta.

MagicSplash, confinante a MagicLand, si trova a Valmontone, a pochi chilometri dalla Capitale, lungo l'autostrada Roma-Napoli.